Antalya’da gelenek bozulmadı; 2023’ü denizde karşıladılar

Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da yaz- kış denize girenler grubu, yeni yılı denizde karşıladı.

Antalya’da yaz- kış denize girenler grubu, 2023’ü de Konyaaltı Sahili’nde denize girerek karşıladı. Yaklaşık 20 yıldır yaz- kış denize girenler grubu, pandemi dönemi haricinde her sene yeni yıla denizde girerken, bu yıl geleneklerine devam etti. Toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, sahilde yaktıkları ateş ile ellerinde Türk bayrakları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk posteriyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 10’dan geriye sayıp, saatler gece yarısını gösterdiğinde hep birlikte denize girdi. Grup üyeleri, hava sıcaklığının 11, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceyi gösterdiği kentte denizin keyfini doyasıya sürdü.

MEYVE YEDİLER

Sahilde toplanan yaklaşık 30 kişilik ekip, denize girmeden ve girdikten sonra yanlarında getirdikleri meyveleri yedi.

‘SU BİRAZ SOĞUK GELDİ AMA BEN İLK KEZ GELİYORUM’

Yeni yılı denizde karşılayan Mehmet Aydoğan, “Yeni yılda her zamanki gibi denizde karşıladık. Herkesin yeni yılını kutluyoruz. Denizde yeni yılı karşılamak gayet güzel” dedi.

Denizin sağlık olduğunu belirten Nail Avcı, “Denize girmek her zaman güzeldir. Bütün dünyaya güzel mesajlar vermek istiyoruz. Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir dünya istiyoruz. Her yıl biz yeni yılı denizde karşılıyoruz” diye konuştu.

Fikri Demirayak ise “Herkesin yeni yılını kutluyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de denizde girdik yeni yıla. Biz bu duruma alışığız. Suyun içi de çok güzel” dedi.

11 yaşındaki Atlas Mutlu da “Herkesin yeni yılını kutluyorum. Su biraz soğuk geldi ama ben ilk kez geliyorum” ifadelerini kullandı.

