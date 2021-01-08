Antalya’da, FETÖ’den kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Adem AKALAN/ ANTALYA (DHA)- ANTALYA’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, polis tarafından yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği’ne bağlı polisler, Güzeloluk Mahallesi 1830 Sokak’ta yaptıkları uygulamada, bir otomobildeki R.E.’nin, FETÖ terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını belirledi. R.E.’nin, aynı mahkemede yargılandığı 2 arkadaşının da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında olduğunu bildirmesi üzerine bölgede çalışma yapan ekipler, C.E. ile N.D.’yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, C.E. ile N.D.’nin aynı suçtan 6’şar yıl 3’er ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. 3 FETÖ üyesi, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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