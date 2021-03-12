Antalya’da dilencilere operasyon

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da zabıta ekiplerinin dilencilik yapanlara yönelik yaptığı uygulamada çok sayıda dilenci yakalandı. Dilencilere idari para cezası kesildi.

Turizm kenti Antalya’da yaya trafiğinin yoğun olduğu ‘Kapalı yol’ olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi ve caddenin girişinde bulunan özellikle cuma günleri kalabalık olan Muratpaşa Camii önünde dilenciler artınca vatandaş durumdan şikayetçi oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi, zabıta ekiplerini görevlendirerek caminin 4 kapısında ve Kazım Özalp Caddesi üzerinde dilencilere yönelik uygulama yaptı.

Sivil zabıta görevlilerinin de destek verdiği uygulamada bazı dilencilerin dilenirken hasta rolü yaptıkları dikkati çekti. İşletmelerden para dilenen bir dilenciyi yakalayan zabıta ekipleri, zabıta karakoluna götürmek için araca bindirmek istedikleri sırada ‘Beni nereye götürüyorsunuz, ben ne yaptım sanki?’ diyerek zabıtanın elinden kaçmayı başarıp ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Necip Ş. (31) de cami giriş kapısı önünde dilenirken zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Maske taktığı görülen Necip Ş.’nin götürüldüğü zabıta karakolunda cebinden 11 lira madeni para çıktı.

Üzerinden kimlik çıkmayan bir başka dilencinin ise cami bahçe giriş kapısı önüne yatıp pantolonunun bir bacağını da diz kapağına kadar sıvayıp bacağı yaraymış gibi rol yaptığı görüldü.

Dilenirken yakalanan Ayşe G. (80) ise bir daha dilencilik yapmayacağına dair söz verince serbest bıraktı.

Diğer dilencilere ise idari para cezası uygulandı.

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