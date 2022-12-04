Antalya’da deniz suyu sıcaklığı 21 derece, sahil dolu

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Adem AKALAN/ANTALYA,(DHA)- TÜM yurtta soğuk hava etkisini gösterirken, Antalya’da yaşayanlar denizin ve sıcak havanın keyfini çıkardı.

Kentte aralık ayının ilk haftasında hava ve deniz suyu sıcaklığının 21 derecelerde seyretmesiyle yerli ve yabancılar Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluşturdu. Sıcaklığı fırsat bilenlerden bazıları yürüyüş ve koşu yaparken bazıları ise denize girip, sahilde uzanmayı tercih etti. Sahil bandı üzerinde yer alan yeşilliklerde bazı vatandaşlar ise piknik ve spor yaptı. (DHA)

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