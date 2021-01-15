Antalya’da çocukların torpil şakası esnafı korkuttu

Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla yolda yürüyen çocuk, elindeki torpili ateşleyip elektronik eşya tamircisi olan dükkanın içine attı. Torpil gürültüyle patlarken, iş yeri çalışanları büyük panik yaşadı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

​Manavgat’ın Yukarı Pazarcı Mahallesi’nde sokakta yürüyen 3 çocuktan biri, elektronik eşya tamiri yapılan dükkanın önünde durup içeriyi kolaçan etti. Bir süre sonra da elindeki torpili yakıp içeri atan çocuk koşarak uzaklaştı. Torpil patlayınca iş yerinde çalışanlar büyük korku ve panik yaşadı. Şaşkınlıklarını üzerinden atmaya çalışan çalışanlar, iş yerinin önüne çıkıp ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bir süre sonra güvenlik kamerası görüntülerini izleyen çalışanlar, küçük çocuğun içeriye torpil attığını gördü.

İş yerinde teknik personel olarak çalışan Murat Topal, “Dükkanın müşteri kabul bölümünden duman ve ses geliyordu, bir anda patlama olunca korktuk ve ortalığı duman kapladı, kendimizi dışarı zor attık” dedi. Topal, iş yerindeki yanıcı maddeler yüzünden büyük tehlike atlattıklarını da vurguladı.

FOTOĞRAFLI