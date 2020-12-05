Antalya’da çiftçiler üretimi aralıksız sürdürüyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan Antalyalı üreticiler, gece gündüz demeden aralıksız üretime devam ediyor.

Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca’da üreticiler, ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen aralıksız üretmeye devam ediyor. Kumlucalı çiftçiler, aile işletmesi olan seralarında çalışıp, topladıkları ürünlerini Türkiye’nin değişik bölgelerine ulaştırılması ve ihraç edilmesi için toptancı haline taşıyor.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, bakanlığın çiftçilere üretmeleri için tam destek verdiğini belirterek, “Biz 2 ay boşluğun haricinde 10 ay üretime devam ediyoruz. Gecemiz gündüzümüz, yazımız, kışımız olmadan sürekli çalışan çiftçi kesimi olarak Covid-19’dan dolayı bizim herhangi bir kısıtlamamız yok. Allah razı olsun devletimizden. Üretime devam etmemiz için bize tam destek verdi. Biz sürekli arz- talebe göre çalışmaya devam ediyoruz. Üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Üretici Mahsuni Kamit (47), “Bizim için kısıtlama yok. Gece gündüz çalışıyoruz. Sadece üretiyoruz” dedi.

Üretici Abdullah Sağlam (45), “Pandemi sürecinde seramızda ailemle beraber çalışıyoruz. Kendi ailemizle çalıştığımız için herhangi bir kısıtlama yok. Ürünlerimizi toplayıp sağlıklı bir şekilde, hale götürüyoruz” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI