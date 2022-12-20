Antalya’da çekilen ‘Operation Fortune’ filmi, 13 Ocak’ta gösterime giriyor

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ANTALYA, (DHA)- DÜNYACA ünlü İngiliz yönetmen Guy Ritchie’nin, Hollywood’un yıldız oyuncularını Antalya’da bir araya getiren filmi ‘Operation Fortune: Ruse De Guerre’ (Servet Operasyonu), 13 Ocak’ta gösterime girerek Türkiye’deki seyircisiyle buluşuyor. Çoğu Antalya’da çekilen filmde, Türk oyuncular Bestemsu Özdemir ve Kaan Urgancıoğlu da yer alıyor.

Mizah dozu yüksek aksiyon ve macera filmleriyle tanınan Hollywood’un ünlü yönetmeni Guy Ritchie’nin yeni filmi, gösterim tarihi için gün sayıyor. Ritchie’nin senarist ve yönetmenliğini üstlendiği yüksek bütçeli Operation Fortune – Servet Operasyonu filminin çoğu, Antalya’da çekilen sahnelerden oluşuyor. Antalya’yı Hollywood’un yıldız isimleriyle başrole taşıyan ve 13 Ocak 2023’te Türkiye’de gösterime girecek olan film, Türkiye’deki sinemaseverler için de ayrı anlam ifade ediyor.

YILDIZ OYUNCULAR SAHNEDE

İngiliz yönetmeni, daha önce birçok kez birlikte çalıştığı yıldız oyuncu Jason Statham’la yeniden bir araya getiren heyecan ve aksiyon dolu filmde, dünyayı tehdit edebilecek ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikayesi anlatılıyor. Adı ilk olarak Five Eyes olarak açıklanan ancak sonra Operation Fortune olarak değiştirilen filmde, Orson Fortune karakterini canlandıran Jason Statham’a Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone ve Max Beesley gibi Hollywood’un diğer ünlü isimleri eşlik ediyor. Rol aldığı yerli dizilerle tanınan oyuncular Kaan Urgancıoğlu ve Bestemsu Özdemir de filmdeki isimler arasında yer alıyor.

ÇEKİMLER ANTALYA’NIN TURİSTİK NOKTALARINDA YAPILDI

Çekimlerine 2021 Ocak’ta başlanan aksiyon-gerilim-casusluk türündeki filmin Antalya’da geçen sahneleri için Türkiye’nin ilk EXPO’sunun yapıldığı EXPO 2016 Antalya Sergi Alanı’nda dev film platosu inşa edilmiş; filmin bazı aksiyon sahneleri ise yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki EXPO Kulesi’nin terasında gerçekleştirildi. Çekimlere, kent merkezinin en çok ziyaretçi çeken antik yerleşim bölgesi Kaleiçi ve Cumhuriyet Meydanı’nda da devam edildi. Antalya’nın doğası ve tarihiyle misafirlerini cezbeden ziyaret noktalarında gerçekleştirilen çekimler, kentin doğal film platosu olarak yapımcı ve yönetmenler için sunduğu olanakları da gözler önüne serdi.

YÖNETMEN VE FİLM EKİBİ İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ AÇILIŞINA DA KATILDI

Operation Fortune filminin Antalya’daki çekimlerinin devam ettiği günlerde filmin yönetmeni Guy Ritchie, oyuncu eşi Jacqui Ainsley, filmin oyuncuları Jason Statham, Josh Hartnett ile yapımcılar Ivan Atkinson ve Bill Block’la birlikte İstanbul’a gelip, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca restorasyonu tamamlanan Beyoğlu’ndaki Atlas 1948 İstanbul Sinema Müzesi’nin açılış programına katıldı. Yönetmen ve beraberindekiler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan sürpriz doğum günü kutlamasında da yer almıştı.

ANTALYA VE TÜRKİYE’YE HAYRAN KALDILAR

Antalya’daki film çalışmaları boyunca, yönetmen Guy Ritchie ve yıldız oyuncu Jason Statham’ın sosyal medya hesaplarında Antalya ve Türkiye ile ilgili yaptığı paylaşımlar, milyonlarca takipçinin beğenisini kazandı. Hayran kaldığı Türkiye’de yeniden film çekmek istediğini belirten yönetmen Ritchie’nin yanı sıra Türk misafirperverliğini sık sık öven filmin yıldız oyuncuları Jason Statham ve Hugh Grant da çekimlerden sonra yeniden ziyaret ettikleri Antalya’da aileleriyle tatil yaptı. (DHA)

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