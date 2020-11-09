Antalya’da bir kadın, tartıştığı erkeği tokatlayıp, tartakladı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da kimlği belirsiz bir kadın, yol kenarında tartıştığı erkek arkadaşını, tokat atıp tartakladı. O anlar, kameralara yansıdı.

Konyaltı ilçesinin Siteler Mahallesi’nde dün gece yaşanan olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülere göre, araçtan inen bir kadın ile bir erkek tartışmaya başlıyor. Kadın öfkeyle üzerine yürüdüğü erkeği, tartaklayıp, tokatlıyor. Yol kenarındaki parka doğru kaçan erkek, kolları ile kendini korumaya çalışırken, cep telefonu ekranını kadına göstermeye çalışıyor. Görüntü çekenlerden biri ise “Polisi arayın polisi” diye bağırıyor. Erkek, kadına karşılık vermiyor.

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