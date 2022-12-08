Antalya’da bıçaklı ve silahlı ‘miras’ kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

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Mithat ABAKAN- Ömer KARÇA/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, aile arasında miras nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada boynundan vurulan Fikret Çelik (65), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi, tedaviye alınırken, 3 kişi ise gözaltına alındı.

Manavgat ilçesi Milli Egemenlik Mahallesi’nde, Nazmi Çelik ile kardeşi ve yeğenleri arasında, miras kalan 3 katlı bina nedeniyle tartışma çıktı. Çelik’in oturduğu, babadan kalma binanın miras olduğunu belirten kardeşi ve ölen ağabeyinin çocukları, satış için yargıya başvurdu. Tarafların da hazır bulunduğu binada, saat 11.00 sıralarında, hakim ve avukatlarla keşif yapıldı. Keşfin tamamlanıp, görevlilerin ayrılmasının ardından taraflar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay, bıçak ve silah kullanılan kavgaya dönüştü. Nazmi Çelik’in ağabeyi Fikret Çelik, boynuna isabet eden mermi ve bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Şu an hayatta olmayan kardeşlerden en büyüğünün oğlu olan Fatih Çelik’in ayağından yaralandığı kavgada Nazmi Çelik’in oğlu da yumruk darbeleri aldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Fikret Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Nazmi Çelik ve 2 oğlu ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

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