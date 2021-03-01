Antalya’da bıçaklı, sopalı, pompalı tüfekli kavga kamerada

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, iki grup arasında çıkan bıçak, pompalı tüfek ve sopanın kullanıldığı kavgada 1 kişinin kolu kırıldı. Bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.

Olay, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi 297 Sokak’ta meydana geldi. İki mahalleli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflardan biri evine yöneldi. Bu sırada karşı taraf, aldığı pompalı tüfekle evine giden kişinin üzerine yürüdü. Durumu gören tarafların yakınları da kavgaya dahil oldu. Pompalı tüfekli gruba, karşılarındaki gruptan bir kişi bıçakla saldırdı. Bu sırada pompalı tüfekle ateş açıldı. Pompalı tüfek, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavga, bir başka mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çevredekilerin ihabrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sonlandırıldı. Kavgada kolu kırılan 1 kşi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışan tarafları, ifadelerini almak üzere merkeze götürdü. Olayda kullanılan pompalı tüfek ve bıçağa el konuldu.

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