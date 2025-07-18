Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar illerde de hissedildi. Saat 21:14 sularında meydana gelen depremde herhangi bir hasar olmadığı tesbit edildi.

Deprem vatandaşlar arasında korku ve panik yarattı.