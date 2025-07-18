Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar illerde de hissedildi. Saat 21:14 sularında meydana gelen depremde herhangi bir hasar olmadığı tesbit edildi.
Deprem vatandaşlar arasında korku ve panik yarattı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 18, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [95.91 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2025-07-18
Saat:21:14:39 TSİ
Enlem:35.63889 N
Boylam:31.55111 E
Derinlik:18.05 km
Detay:https://t.co/KNLl5eH4I4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Zehra Önen