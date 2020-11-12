Antalya’da 300 polisle uyuşturucu operasyonu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da Yeşildere Mahallesi’nde, 300 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Kentte, halk arasında ‘Zeytinköy’ olarak bilinen Yeşildere Mahallesi’nde sabah saatlerinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Hareket polislerinin de katıldığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Antalya Emniyet Müdür Yardımcısı Tamer Özakıncı ve Şube Müdürü Sertaç Neşe’nin koordine ettiği operasyonda, açılmayan bazı kapılar koçbaşıyla kırılırken, çok sayıda şüpheli sorgulandı. Birçok adreste ve şüpheli üzerinde arama yapıldı.

Narkotik madde arama köpeğinin de kullanıldığı operasyona Özel Harekât, Asayiş, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olmak üzere 300 personel görev aldı.

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