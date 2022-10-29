Antalya’da 29 Ekim coşkusu; binlerce kişi fener alayında buluştu

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Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı.

Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Konyaaltı Caddesi’nde başlayan yürüyüşe gelen binlerce vatandaş geniş güvenlik önlemleri altında alana alındı. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle binlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşün başlamasıyla yakılan fenerler renkli görüntüler oluşturdu. Bazı ailelerin çocuklarını kucaklarında ve bebek arabalarında yürüyüşe getirdikleri görüldü. Yürüyüşe katılanlar kortejin önündeki ‘Cumhuriyet için Antalya El Ele’ yazılı pankartın arkasında yürüdü.

Ellerinde Türk bayrağı ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterlerini taşıyan kalabalık, marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Meydandaki konser alanında Sefo sahne aldı. (DHA)

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