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Ana Sayfa Güncel Haberler Antalya’da 2 daire alev alev yandı/ Ek fotoğraflar
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Avcılar’da metrobüs duraklarında yoğunluk
İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 17 gün süren 'Tam kapanma' uygulamasının ardından haftanın ilk iş gününün sabahında Avcılar'da yoğun trafik...
İzmir’de 2 kişinin öldürüldüğü olay, kamerada
Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde Ç.B.'nin annesini yaralayıp, 2 kişiyi öldürdüğü o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Aliağa’da dün saat 13.00 sıralarında...
Kuraklık nedeniyle tarlalar mera oldu
Yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğdayın üretildiği Konya Ovası’nda, kuraklık nedeniyle kıraç olan ekili arazilerde, hasat yapılmayacağı için koyunlar otlatılıyor. Bu sezonun Konya çiftçisi için kapandığını belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Arazilere yeterli yağış düşmemesi ve sulanamadığı için hasat mümkün değil. Vatandaşlarımız da bu ekinler boşa gitmesin, diye koyunlarını otlatıyor. Bu kıraç arazilerde artık hasat edilemez. Bu sezonu bitirdik. Ekilmiş buğday tarlalarında hiçbir şey yok" dedi.
TIR’a çarpan otomobilin sürücüsü ve 3 yaşındaki kızı öldü; 2 yaralı...
3 YAŞINDAKİ HATİCE KURTARILAMADI Konya’da 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilin, karşı şeride geçerek TIR’a çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücü Musa Baran’ın ardından çocuklarından 3 yaşındaki Hatice...