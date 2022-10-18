Antalya’da 13 katlı binada yangın

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, 13 katlı apartmanın 9’uncu katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, alt ve üst balkonlara da sıçradı. Tedbir amacıyla dairelerde oturanlar tahliye edilirken, yangın yarım saatte söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1500’üncü Sokak’taki 13 katlı binanın 9’uncu katındaki dairenin balkonunda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen yangın, alt ve üt katların balkonlarına da sıçradı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Bina, tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangında alt kat dairelerden birinde olduğu belirtilen kedi, çevredekiler tarafından apartmandan çıkartıldı. Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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