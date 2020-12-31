Antalya yılbaşı öncesinde sessizliğe büründü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- YENİ yıla saatler kala 3.5 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin boş görüntüsü dikkati çekerken Konyaaltı Sahili yakınına karavanını park eden Gözde Gürer (38), köpeği ile birlikte kısmen de olsa sokakta yeni yıl için geri saydı.

2021 yılına saatler kala, 3.5 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Türkiye yeni yıla kısıtlamayla girecek. Turizm kenti Antalya’da saatler öncesinden vatandaşlar son alışverişlerini yaparak evlerine döndü. Kentin ana arterlerinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken kavşaklarda ve Cumhuriyet Meydanı’nda polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Ayrıca olası bir toplanma ve kutlamanın önüne geçilmesi için Antalya Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Meydanı’nın çevresini demir bariyerlerle kapatarak kontrol atına aldı. Kısıtlamanın başladığı 21.00’de kent bir anda sessizliğe büründü.

KARAVANDA KARŞILAYACAK

Kısıtlamadan muaf olanların dışarıda olduğu kentte polisler hem araçları hem de vatandaşları durdurup tek tek kimlik kontrolü yapıp neden dışarıda olduklarını sordu. Kentte yaşayanlardan kimi evinde kimi ise konakladığı otelde yeni yılı karşılarken Antalya’da yaşayan Gözde Gürer, kısmen de olsa sokakta yeni yıl için geri saydı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin yanı başındaki boş araziye ışıklarla süslediği karavanını park eden Gürer, köpeği Foxi ile birlikte karavanın kapısı önünde oturup kestane pişirdi. Gece yarısını karavanın giriş kapısı önünde bekleyen Gürer, “Her yıl bu etkinliği mutlaka yaparım, severim bu durumu ve bana enerji veriyor. Karavanda yaşayanlar olarak biraz daha şanslıyız evde yaşayanlara göre. Bizim bahçemiz sokak. Mobil bir ortam ve istediğiniz her yere evinizi park ediyorsunuz. Yeni yıldan sağlık mutluluk ve huzur diliyorum” dedi.

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