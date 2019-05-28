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28 Mayıs 2019
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Turizmde bu yıl 16 milyon yabancı turist hedefleyen Antalya'da, hava yoluyla 76 bin 568 turistin geldiği 25 Mayıs Cumartesi, tüm zamanların mayıs ayı gün rekoru oldu.
Ekonomi Haberleri

Antalya turizminde yeni bir rekor

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Turizmde bu yıl 16 milyon yabancı turist hedefleyen Antalya’da, hava yoluyla 76 bin 568 turistin geldiği 25 Mayıs Cumartesi, tüm zamanların mayıs ayı gün rekoru oldu. Vali Münir Karaloğlu, yeni rekoru nazar boncuklu paylaşımla duyurdu.

Türkiye’nin en önemli döviz girdisi kaynaklarından turizm sektöründe, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 yılının ilk aylarından bu yana kırdığı rekorlara yenisini ekledi. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların en yüksek sayısına ulaşan kentte, bu yıl sonuna kadar toplamda 16 milyon yabancı turist hedefleniyor. Bu yıl ilk defa 10 Mayıs itibarıyla 2 milyon turist sayısını geçerek rekora imza atan Antalya, 25 Mayıs’ta yeni bir rekor kırdı.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 25 Mayıs Cumartesi günü Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısının 76 bin 568 bin kişi olduğunu belirterek, bu rakamın bütün zamanların mayıs ayı gün rekoru olduğunu açıkladı.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre 1 Ocak’tan 26 Mayıs’a kadar gelen yabancı turist sayısının 2 milyon 934 bin 23 olduğu kaydedildi. Turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik artış yaşandı. 1- 26 Mayıs tarihleri arasında ise 1 milyon 408 bin 115 kişi geldi. Mayıs ayı rakamı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

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