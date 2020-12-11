Antalya şehidini uğurladı/ Ek fotoğraflar

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Bitlis kırsalında teröristlere ait EYP ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS kırsalında, jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı...
Yenimahalle pazarlarına pandemi düzenlemesi
Yenimahalle’de hafta sonu kurulan semt pazarlarının, Covid-19 salgınının önüne geçmek için uygulanan önlemler kapsamında yeniden düzenlenerek hafta içi kurulmasına karar verildi.
Falçalı dehşete 53 yıl hapis cezası (2)
Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz’ın boğazını falçatayla keserek tecavüz etmeye çalışan ardından öldürdüğünü düşünerek...
‘İntikam eylemi’ hazırlığındaki DEAŞ’lılara şafak operasyonu
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da, DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilen 7 terör örgütü mensubuna yönelik şafak...