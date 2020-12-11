Antalya şehidini uğurladı/ Ek fotoğraflar

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Parkta alkol alan kadın, annesinin evden kovduğunu, kısıtlamadan haberi olmadığını öne...
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, sokağa çıkma kısıtlamasında parkta alkol alan Şeyma D. (30), polise, annesi tarafından evden kovulduğunu, kısıtlamadan da haberi olmadığını söyledi. Bir yakınının...
Ankara’da sokağa kısıtlamasında atlı polislerden denetim (2)
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Esenyurt’ta vinç ile araç çarpıştı: O anlar kamerada
Veysel TİMDU - İstanbul DHA - ESENYURT'ta vinç taşıyan kamyon ile hafif ticari aracın karıştığı feci kaza kameraya yansıdı. Kaza saat 11.00 sıralarında Esenyurt Zafer...
Sokağa çıkma kısıtlamasında tarım işçilerinin hasat sevinci
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