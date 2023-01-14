Antalya merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 14 tutuklama

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, adliyeye sevk edilen 41 kişiden 14’ü tutuklandı. Şüphelilerin 20 milyon TL’lik haksız kazanç elde ettikleri belirlenirken, 6 lüks araç dahil tüm mal varlıklarına el koyuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis sitelerinden oynatılan ve elde edilen paraların transferini bu amaç için kurdukları ofislerden yönetenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Antalya merkezli Gaziantep, Iğdır, Eskişehir ve Isparta’da faaliyet gösteren ofislerde, yasa dışı yollarla bahis oynatan ve bu sitelerin para transferlerini gerçekleştirip, yaklaşık 20 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri saptanan şüphelilere yönelik 5 aylık teknik ve fiziki takip yapıldı. Takip sonucu Y.Ş. liderliğindeki suç örgütüne düzenlenen operasyonda, 89 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız tüfek, 3 tabanca ve 623 bin TL ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri kazancı aklamada kullandıkları değerlendirilen 6 lüks araca ve tüm mal varlıklarına da el koyuldu. Adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 14’ü, sulh ceza hakimliğince tutuklandı; 23’ü adli kontrol şartıyla salınan şüphelilerden 4’ü de serbest bırakıldı.

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