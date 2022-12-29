Antalya Havalimanı’nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya’da Fraport-TAV ortaklığının işletmeciliğini yaptığı Antalya Uluslararası Havalimanı’nda 35 milyon olan yolcu kapasitesini 80 milyona yükseltecek 750 milyon euroluk yeni iç ve dış terminallerinin genişletilmesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, Fraport-TAV Antalya Havalimanı’ndaki incelemelerine Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik ve İbrahim Özer, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve bakanlık bürokratları katıldı. Bakan Karaismailoğlu, iç ve dış hat terminallerindeki genişletme çalışmaları alanlarında incelemelerde bulunarak, brifing aldı.

750 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Antalya’nın dünyanın turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bu yönde gelişen, büyüyen Türkiye ve bunun cazibesini artıran Antalya’nın önündeki bütün sıkışıklıkları ortadan kaldırmak ve önümüzdeki yıllarda önümüze gelecek problemleri çözmek için bugünden önemli adımlar atıyoruz. O yüzden bugün 35 milyon yolcu kapasitesiyle hizmet vermeye çalışan havalimanımızın gelişen, büyüyen ve turizmde Türkiye cazibesinin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırmak için geçen yıl aralık başında önemli bir ihale yapmıştık. Yaklaşık 750 milyon euroluk yatırım planladık burada. Çünkü önümüzdeki yıllardaki talebi karşılamak için bu yatırımı yapmamız gerekiyordu” dedi.

YOLCU KAPASİTESİ 80 MİLYONA YÜKSELİYOR

Bu yatırımlarda dış ve iç hat terminalleri, mevcut kuleler, VIP ve CIP binalarının düzenlenmesi olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, “Bunların sonucunda da burada 35 milyon olan kapasiteyi 80 milyona çıkartmak için önemli bir ihale yaptık. Bunun en kolay yolu 750 milyon euroluk bir yatırımı devletimizin bütçesinden bize bütçe aktarılsa yapabilirdik. Ama biz böyle yapmadık. Devletimizin bütçesinden bir kuruş çıkmadan tam 750 milyon euroluk yatırımı hem işletmeciye yaptırıyoruz, ayrıca işletmecinin de 2025 yılı sonrasında tam 25 yıllık işletme süresi içerisinde de 8 milyar 555 milyon euroluk işletme kira getirisinin de yüzde 25’i olan 2 milyar 138 milyon eurosunu kasım ayında devletimizin bütçesine koyduk. Yaklaşık bu da 2025 yılına kadar tam 15 milyar liralık bugünkü değeriyle bir yatırımı devletten bir kuruş çıkmadan yapıyoruz, 45 milyar liraya yakın bir parayı da devletimizin bütçesine koyduk” dedi.

HAVALİMANI SAYISI 60’A ÇIKIYOR

Havacılık sektörünün özellikle 2020’de başlayan pandemi sürecinde çok büyük zorluklar yaşadığına değinen Bakan Karaismailoğlu, “Bu zorlukların kalıntılarını bu yıl itibarıyla ortadan atmış bulunuyoruz. Yıl sonu itibarıyla 2019 yolculuklarına artık dönmeye başladık. 2023 yılı çok daha verimli olacak. Özellikle Antalya Havalimanı bu yıl tam 32 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı, bunu da başarılı işletme performansıyla tamamladı. Bu yatırımla birlikte burası tam 80 milyon yolcuya hizmet verebilecek, dünyanın gözde havalimanlarından biri olacak. Havacılık sektöründe özellikle ülkemizde son 20 yıldır adeta tarih yazıyoruz. 2002 yılında Türkiye genelindeki yolcu sayısı sadece 30 milyondu, 2019’da 210 milyona çıkardık ve havayolunu halkın yolu yaptık. 26 olan havalimanı sayımızı 57’ye çıkarmıştık. Devam eden Çukurova, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarıyla 60’a çıkartacağız” diye konuştu.

İSTANBUL HAVALİMANI 65 MİLYON YOLCUYLA BU YILI KAPATACAK

İstanbul Havalimanı’nın dünyanın ‘en’lerinden biri ve transit merkezi olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Orada da kamu-özel işbirliğiyle çok güzel işbirliği gerçekleştirdik. Yaşamın olmadığı bir bölgede İstanbul Havalimanı’nı tam 10 milyar euroluk yatırımla devletimizin bütçesinden bir kuruş çıkmadan vatanımıza milletimize kazandırmış olduk. 25 yıllık işletme süresi boyunca tam 26 milyar euroluk kira geliriyle birlikte burayı işletmeye devam ediyoruz. İstanbul Havalimanı bu yılı yaklaşık 65 milyona yaklaşan yolcu sayısıyla kapatacağız. İstanbul Havalimanı her ay rekor kırarak Avrupa’da birinci oluyor ve hizmet kalitesi açısından dünyadaki en iyi havalimanlarından bir tanesi olarak bütün dünyaya hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı da büyüyor. Orada da günlük 600 uçuş sayısı, 100 bin yolcu sayısıyla hizmet vermeye devam ediyor. İstanbul Havalimanı da yazın ortalama günlük 1400 uçak ve 230 bin yolcuya hizmet vermişti. Bugünlerde de yine 1200 uçak, 200 bine yaklaşan yolcu sayısıyla kaliteli, konforlu hizmeti hem turistlere hem de kendi vatandaşlarımıza vermeye devam ediyor.”

Tokat, Rize-Artvin havalimanlarının hizmete alındığını, Kayseri ve Malatya’da da yenileme çalışmaları yürütüldüğünü anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Bu yatırımlar bir vizyon, anlayış meselesi, 2002 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ulaştırmanın bütün sektörlerinde adeta 100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık. O yüzden Tuz Gölü’ne alabalık tesisi yapan vizyonsuzlara inat bugün havayolu sektörümüz rekorlar kırarak bütün dünyaya bu vizyonu göstermeye devam ediyor. İnşallah Antalya Havalimanı da gelişen, büyüyen, Türkiye cazibesini artıran Türkiye hedefi doğrultusunda 80 milyon yolcuya konforlu hizmeti verecek” diye konuştu.

ESENBOĞA’YA 300 MİLYONLUK YATIRIM

Geçen sene Esenboğa Havalimanı’nda da başarılı bir iş gerçekleştirdiklerini anlatan Adil Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

“Üçüncü pisti yapmamız, mevcut pistin yenilenmesi, terminal binası kapasitesinin artırılması, yeni kule inşaatlarıyla birlikte 300 milyonluk yatırım gerekiyordu. İşin en kolayı devletten alıp yapmaktı ama biz onu yapmadık, devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yine yap-işlet-devret modeliyle 300 milyon liralık yatırımı yaptıracağız ve 2025 yılı sonrasında 25 yıllık işletme ihalesini yaparak tam 560 milyon euroluk bir kira geliri garantisiyle buranın da ihalesini gerçekleştirmiş olduk. Yine bu 560 milyon euroluk kira gelirinin de yüzde 25’i 140 milyon euro bedeli de 90 gün içinde işletmeci devletimizin kasasına koyacak.”

2053 HEDEFİ, 198 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Türkiye’nin geliştiği, büyüdüğü ve hedeflerin oldukça fazla olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bugüne kadar ulaştırma ve altyapı sektörüne tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını açıkladı. Bakan, yatırımları şöyle sıraladı:

“Bu yatırımla 29 bin kilometre bölünmüş yol ağı ve işletmede olduğumuz 68 bin kilometrelik karayolu, 13 bin 100 kilometreye ulaştırdığımız demiryolu yatırımları ve bunun 1400 kilometresi hızlı tren. Şu anda devam eden 4 bin 500 kilometre demir yolu ağında önemli mesafeler aldık. Bundan sonra demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemi ülkemiz için vazgeçilmez olduğundan, biz de yatırımlarımızın yüzde 60’tan fazlasını demir yollarına yapıyoruz. Bundan sonraki hedeflerimizi de belirledik. 2053 yılına kadar tam 198 milyar dolarlık yatırımı planladık, yatırımlarına başladık. Nasıl ki 2023 hedeflerimizi bugünden gerçekleştirdiysek, 2053 hedeflerimiz doğrultusunda da yatırımlarımıza devam ediyoruz. Büyüyen gelişen büyük hedefler doğrultusunda, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek Türkiye’nin aslında bir dinamosu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. Türkiye geneline yayılmış tam 5 bin şantiye ve hizmet noktamızda, 700 bin çalışma arkadaşımızla 7/24 çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz.” (DHA)

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