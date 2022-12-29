Antalya Havalimanı’nda yolcu kapasitesi 35 milyondan 80 milyona çıkıyor (2)

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KASABA-SÜTLEĞEN YOLUNUN TEMELİ ATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya programı kapsamında Kaş ilçesinde İl Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Bakan Adil Karaismailoğlu, daha sonra Kasaba Mahallesi’nde düzenlenen Kasaba- Sütleğen yolunun temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, bacasız sanayiyle Antalya’nın, ilçenin dünyaya açılan önemli bir penceresi olduğunu ifade ederek, “Antalya’ya yapılan yatırımın, Türkiye’nin itibarına yapılan yatırım olduğunun bilincindeyiz. 2003 yılında bu farklılıkla başlattığımız çalışmalarımızı genişleterek, sürdürüyoruz” dedi.

Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda mevcut 6 bin kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağını yaklaşık 29 bin kilometreye çıkardıklarına vurgu yaparak, “20 senedir inşa ettiğimiz dev eserler, Türkiye’mizin geleceğinin, ‘Türkiye Yüzyılı’nın işaret fişeği olacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eser ve hizmet siyasetimize tüm gücümüzle devam ediyoruz. 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol yapımı devam ediyor. 458 kilometre uzunluğunda 127 karayolu tüneli, 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşa ediyoruz. Bu yıl nasıl ki her sözümüzü tuttuysak, 2023’te de ‘Durmak yok, yola devam’ diyoruz” dedi.

Türkiye’nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, 5 bine yakın şantiye ve hizmet noktasında, 700 bine yakın çalışma arkadaşıyla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları inşa ettiklerini, 2003 yılından bu yana Antalya’nın ulaşım ve iletişim yatırımları için 4 milyar 680 milyonu yap-işlet-devret kapsamında olmak üzere 36 milyar 480 milyon liranın üstünde harcama yaptıklarını aktardı.

Konuşmanın ardından Bakan Karaismailoğlu ile protokol üyeleri tarafından butona basılarak, Kasaba-Sütleğen yolunun temeli atıldı. Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu da katıldı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NDAN KUMLUCA’YA ZİYARET

Bakan Adil Karaismailoğlu, Kaş programı sonrasında 12 Aralık Pazartesi gecesi sel felaketinin meydana geldiği Kumluca ilçesine geçerek, burada incelemelerde bulundu. Helikopterle Kumluca Şehir Stadı’na inen Bakan Karaismailoğlu, buradan sel afetinden etkilenen esnafın yoğun olarak bulunduğu Eski Cami Mahallesi’ne geçti. Burada afetten zarar gören esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, birlikte çay içen Bakan Karaismailoğlu’na, Kumluca Toptaş Spor Kulüp Başkanı Nasuh Yaşar tarafından takımın atkısı hediye edildi. Bakan Karaismailoğlu, selden etkilenen esnafın köpeğini severek fotoğraf çektirdi. AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, Bakan Karaismailoğlu’na plaket takdim etti.

‘AFETİN İZLERİ GÖZÜKSE DE SON DERECE OLUMLU GELİŞMELER OLMUŞ’

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Adil Karaismailoğlu, “Kumluca’ya ziyarete geldik. 15 gün önce maalesef kötü bir felaket yaşadı. Bugün geldiğimiz noktada afetin izleri gözükse de son derece olumlu gelişmeler olmuş. Adeta izler ortadan kaldırılmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her yerde olduğu gibi burada da daha afet bitmeden yine vatandaşıyla milletiyle beraber bütün zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyor. O yüzden hakikaten Türkiye Cumhuriyeti’nin son 20 yılda gelmiş olduğu düzeyi gösteren gelişme bunlar aslında. Bu tür olumsuzluklara karşı göstermiş olduğumuz tavır ve müdahalelerle kısa zamanda hayatı normale çeviriyoruz” dedi.

‘YENİ HAYATA TEKRAR BAŞLAYACAKLAR’

Benzer afetlerin ülkenin başka bölgelerinde de yaşandığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Yine oralarda da kısa zamanda bu müdahaleleri yaparak, vatandaşımızı normal hayata döndürdük. Bugün de burada üzerinden 15 gün geçmiş olmasına rağmen adeta hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarımız, esnafımız işlerini normal düzenine oturtmaya çalışıyor. Afet nedeniyle gelmiş olan çamurlar, molozlar ortadan kaldırılmış. Olumsuz bir süreç ama bunları yaşayacağız. Yaşamamak için de tedbirleri mutlaka alacağız. Bu yüzden de bölgelerimizdeki yeni çalışmaları bunları dikkate alarak yapıyoruz. Bize bakanlık olarak afetin ilk saatlerinden bu tarafa Karayolları Genel Müdürlüğümüz bütün ekipmanları ile hatta diğer bölgelerdeki ekiplerle, araç ekipmanlarla bölgeye gelerek buradaki vatandaşlara yardımcı olarak buradaki bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için önemli bir emek verdi. Bugün de milletvekillerimiz ve başkanımız ile birlikte bölgede neler var, neler yaptık, onları istişare etmek ve üzerinden geçmek üzere buradayız. Moraller düzelmeye başlamış. Dükkanları temizlemeye başlamışlar. Yeni hayata tekrar başlayacaklar. Afetlerin bir daha yaşanmaması dileğiyle” diye konuştu. (DHA)

Ramazan SARKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)-

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