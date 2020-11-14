Antalya Büyükşehir’de ‘yetki’ krizi (2)

BARO BAŞKANI BALKAN: SUÇ DUYURUSUNA KONU OLABİLİR

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu’nu görevden alıp, yerine 2 meclis üyesini dönüşümlü olarak atamasını değerlendirdi. Balkan, “Aylardır sağlık problemleri olan ve yeni servise çıkan Başkan Böcek’in raporluyken, kendisine ait e-imza üzerinden radikal değişikliği kuşkulu buluyorum. Hukuki olarak da tartışmalı” dedi. Başkan Balkan, şöyle devam etti:

“Böyle bir değişikliğin yapılmasını hukuki olarak görmüyorum. Bu olağan değil. Hukukta ve siyasette rastlanan bir durum değil. Hastalığı sürecinde bir başkan vekili görevlendirildi. Değişmesi ve yerine 2 başkan vekili görevlendirmesi tartışmalı. Siyasi bir operasyon olarak değerlendiriyorum. Belediye içinde bir güç savaşı var. Bu savaş Antalya ile sınırlı değildir. 5’inci büyük kentiz. Çok ciddi rantın söz konusu olduğu bir yer. İştahı kabaran siyasi figürler kendilerine yakın kadrolar için böyle bir operasyon düzenledi. Başkan vekili Hacıarifoğlu görevde kalmalı. Zaten Başkan vekili Hacıarifoğlu Teftiş Kurulu’nu görevlendirdi. İçişleri Bakanlığı müfettişleri inceleme başlatabilir ve suç duyurusuna konu olabilir. Yapılan işlemler dört başı mamur hukuka uygun olmalı. Antalya’nın iradesi üzerinde siyasi ahlakla bağdaşmayan yöntemler, Antalya’nın böyle bir tartışmaya sürüklenmesi üzücü.”

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