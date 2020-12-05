Antalya açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREM PROFESÖRÜNDEN AÇIKLMAA

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Gazipaşa açıklarında Akdeniz’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

“Alanya’nın 60 kilometre güneyinde, Akdeniz altındaki fay üzerinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem. Deprem, Helenik- Kıbrıs yayı adi verilen fay zonu üzerinde gelişti. Bu fay Afrika levhası ile Anadolu levhası arasında uzanan ve mega deprem üretme potansiyeli olan bir fay hattı. Bugün yaşanan deprem, bu hat üzerindeki bir fay kolunda gerçekleşti. Bu ana fayın tarihsel deprem kayıtlarına baktığımızda büyüklüğü 7.5- 8’e varan depremler ürettiği ve Aydın- Antalya- Muğla-Adana- Kıbrıs-Hatay kıyılarında tsunamiye neden olan depremler ürettiğini biliyoruz. Fakat 5.2 büyüklüğündeki bir depremin can ve mal kaybı veya tsunami tehlikesi yaratması söz konusu değil.”

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)

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