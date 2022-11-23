Antakya künefesine AB tescili geliyor

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ANKARA, (DHA)- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki konuşmasında Antakya künefesinin Avrupa’da tescil aşamasına geldiğini açıkladı. Varank, komisyona verilen arada milletvekillerine Antakya künefesi ikram etti.

Bakan Varank, komisyonda yaptığı konuşmada, coğrafi işaretlerin uluslararası düzeyde korunmasına özel önem verdiklerini belirterek, “Antakya künefesi, Avrupa Komisyonu Resmi Gazetesi’nde ilan edilerek Avrupa’da tescil aşamasına gelen son ürünümüz oldu” dedi.

Bakan Varank’ın sunumu ve bazı milletvekillerinin konuşmalarının ardından komisyona yemek arası verildi. Aranın ardından Hatay milletvekilleri, komisyon üyelerine Antakya künefesi ikram etti. Meclis bahçesindeki ikrama Bakan Varank’ın yanı sıra TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Komisyon Sözcüsü Abdullah Nejat Koçer, AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, CHP’li Serkan Topal, TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin katıldı. Varank, beraberindekilerle birlikte Antakya’dan getirilen künefeye şerbetini döktü, daha sonra da milletvekillerine ikram etti.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ

Bakan Varank, ikramın ardından yaptığı açıklamada TÜRKPATENT’in Türkiye’de yerel değerlerin yaşatılması için coğrafi işaret tescil uygulaması yaptığını belirterek, unutulmaya yüz tutan yerel değerlerin, bu uygulamayla yaşatıldığını söyledi. Türkiye’de coğrafi işaret verilen ürünlerin sayısının bin 200’ü aştığına dikkati çeken Varank, “Yerelde ürünleri tescil etmek önemli; ama aynı zamanda uluslararası arenada da Türkiye’nin sahip olduğu değerleri tescil altına almak, onların korunmasını sağlamak da önemli. Bu manada AB nezdinde de ürünlerimizi tescil ettiriyoruz” diye konuştu.

Varank, coğrafi işaretler alanında çalışmaları sürdüreceklerini vurgulayarak, “Bunlarla ilgili mücadeleyi uluslararası arenada vereceğiz. Antakya künefesi AB nezdinde tescil aşamasına gelen 9’uncu ürünümüz. İnşallah bundan sonra diğer ürünlerle devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm Türkiye’yi de Hatay’a davet ediyoruz. Hatay kültürünü, lezzetlerini görsünler, Antakya künefesini de tatsınlar” ifadelerini kullandı.

KORUMA ALTINA ALINACAK

Tescil için yapılan başvuruya ilişkin inceleme süreçleri başarıyla tamamlanan Antakya künefesi, 15 Kasım 2022 tarihinde AB nezdinde ilan edildi. 3 aylık ilan süresinin sonunda Antakya künefesi, AB ülkelerinin tamamında koruma altına alınmış olacak. Antakya künefesi, AB’de tescilli 9’uncu coğrafi işaret olacak. Daha önce AB’den tescil alan 8 ürün şöyle:

“Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve Taşköprü sarımsağı.” (DHA)

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