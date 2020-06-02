Bütün dünyada eş zamanlı başlayan pandemi tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalar, aniden ve gene eşzamanlı olarak kaldırılmaya başlandı ve bu sürecede normalleşme denildi.

İşin açığı ne oldu da normalleşme böyle hızlıca başlayıverdi anlamak hiç mümkün değil. Bildiğimiz kadarı ile halihazırda ne bir aşı, ne bir ilaç ve ne de etkin bir tedavi yöntemi bulunabilmiş değil. Bırakın ilaç yada aşı bulunmasını kısa bir süre zarfında bunların bulunabileceğine dair ciddi bir belirti yada umut ışığı da bulunmamaktadır. Virüsün öldürücülüğü ve bulaşıcılığında da herhangi bir azalma gözlemlenmemektedir.

Avrupa’dan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne kayan salgının odağı şimdi de Güney Amerika kıtasında Brezilya’ya kaymış bulunmaktadır

hergün on binden fazla yeni vaka tespit ediliyor.

Bugün itibariyle tüm dünyada vaka sayısı 6.271.577’e ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 375 bin kişiye ulaşmış durumdadır!

Aralık ayında tek bir noktada tek bir kişi ile başlayan salgın altı ay gibi son derecede kısa bir süre zarfında tüm dünyaya yayılmış ve 6 milyondan fazla kişiye bulaşarak onları hasta etmiştir.

Dünya genelinde yeni vaka sayısı halen artmaktadır. Avrupa salgın koruma ve kontrol merkezinin 1 Haziran tarihli verilerine göre en fazla yeni vaka görülen ilk 20 ülke ve bu ülkelerdeki durum şöyle sıralanıyor:

SIRAYENİ VAKA SAYISIGÜNLÜK ÖLÜM SAYISITOPLAM ÖLÜM SAYISIÜLKE
119.807602106.550ABD
216.40948030.058BREZİLYA
39.2681384.855RUSYA
48.8051354.634PERU
58.3922305.598HİNDİSTAN
64.830571.113ŞİLİ
73.15215110.167MEKSİKA
82.964601.621PAKİSTAN
92.54540672BANGLADEŞ
102.516637.878İRAN
111.93611339.045İNGİLTERE
121.87723525SUUDİ ARABİSTAN
131.71640705GÜNEY AFRİKA
141.648240KATAR
151.536461.005MISIR
161.014550UMMAN
178627960FİLİPİNLER
188517220KUVEYT
19839254.563TÜRKİYE
20700401.641ENDONEZYA

91.6672.264

Görüldüğü gibi bizim ülkemiz de bu listede 19. sırada yer alıyor. Salgını odağı her ne kadar Amerika kıtasına kaymış gibi görünse dahi Rusya, Hindistan, Pakistan, Bengaldeş ve Orta Doğu ülkelerinde de ciddi vaka sayıları gözlemlenmektedir. İran ve Mısır’da da dikkat çekici miktarda yeni vaka var.

Rusya başta olmak üzere bütün bu ülkeler sosyal hareketliliği azaltacak ciddi kısıtlamalar ve yasaklar uygulamışlardı, kısıtlamalar biraz gevşetilince vaka sayıları da hızla artmaya başladı.

Yukarıdaki tablodan da açıkça görülebileceği gibi salgın sürüyor, yayılıyor ve can almaya devam ediyor o halde bu anormal normalleşme çabalarının gerekçesi ne?

Elbette ekonomi, bütün bu ülkeler ekonomik çöküşü engellemek, işsiz ve aç kalan insanların kitlesel tepki ve eylemlerini durdurabilmek için ekonomileri açacak yeni bir strateji uygulamaya koymuş bulunuyorlar.

Tüm dünyada hükümetler insanların virüsten ölmesi ile ekonomik çöküşün yol açacağı açlık ve kaotik kitlesel olaylardan ölmesi arasında yeni bir tercih yapmış gibi görünüyor.

Bu noktada iş başa düşüyor, sadece yaşamımızı değil işimizi, gücümüzü, korumak için kendi tedbirlerimizi kendimizin alması gerekiyor. Bunun içinde mesafe, maske ve hijyen kurallarına çok daha büyük bir titizlik ile uymamız büyük önem taşımaktadır.

İster işveren olun, istersenizde çalışan yahut da kamu yöneticisi ekonomi ile ilgili kararlar alırken salgının bitmediğini, sürdüğünü ve bu durumunda daha epeyce uzun bir süre devam edebileceğini, talep ve arzdaki daralmanın süreceğini hesaplayarak kararlarınızı ona göre almanız son derecede hayati bir önem taşımaktadır.

İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz