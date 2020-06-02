Bütün dünyada eş zamanlı başlayan pandemi tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalar, aniden ve gene eşzamanlı olarak kaldırılmaya başlandı ve bu sürecede normalleşme denildi.

İşin açığı ne oldu da normalleşme böyle hızlıca başlayıverdi anlamak hiç mümkün değil. Bildiğimiz kadarı ile halihazırda ne bir aşı, ne bir ilaç ve ne de etkin bir tedavi yöntemi bulunabilmiş değil. Bırakın ilaç yada aşı bulunmasını kısa bir süre zarfında bunların bulunabileceğine dair ciddi bir belirti yada umut ışığı da bulunmamaktadır. Virüsün öldürücülüğü ve bulaşıcılığında da herhangi bir azalma gözlemlenmemektedir.

Avrupa’dan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne kayan salgının odağı şimdi de Güney Amerika kıtasında Brezilya’ya kaymış bulunmaktadır

hergün on binden fazla yeni vaka tespit ediliyor.

Bugün itibariyle tüm dünyada vaka sayısı 6.271.577’e ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 375 bin kişiye ulaşmış durumdadır!

Aralık ayında tek bir noktada tek bir kişi ile başlayan salgın altı ay gibi son derecede kısa bir süre zarfında tüm dünyaya yayılmış ve 6 milyondan fazla kişiye bulaşarak onları hasta etmiştir.

Dünya genelinde yeni vaka sayısı halen artmaktadır. Avrupa salgın koruma ve kontrol merkezinin 1 Haziran tarihli verilerine göre en fazla yeni vaka görülen ilk 20 ülke ve bu ülkelerdeki durum şöyle sıralanıyor:

SIRA YENİ VAKA SAYISI GÜNLÜK ÖLÜM SAYISI TOPLAM ÖLÜM SAYISI ÜLKE 1 19.807 602 106.550 ABD 2 16.409 480 30.058 BREZİLYA 3 9.268 138 4.855 RUSYA 4 8.805 135 4.634 PERU 5 8.392 230 5.598 HİNDİSTAN 6 4.830 57 1.113 ŞİLİ 7 3.152 151 10.167 MEKSİKA 8 2.964 60 1.621 PAKİSTAN 9 2.545 40 672 BANGLADEŞ 10 2.516 63 7.878 İRAN 11 1.936 113 39.045 İNGİLTERE 12 1.877 23 525 SUUDİ ARABİSTAN 13 1.716 40 705 GÜNEY AFRİKA 14 1.648 2 40 KATAR 15 1.536 46 1.005 MISIR 16 1.014 5 50 UMMAN 17 862 7 960 FİLİPİNLER 18 851 7 220 KUVEYT 19 839 25 4.563 TÜRKİYE 20 700 40 1.641 ENDONEZYA

91.667 2.264





Görüldüğü gibi bizim ülkemiz de bu listede 19. sırada yer alıyor. Salgını odağı her ne kadar Amerika kıtasına kaymış gibi görünse dahi Rusya, Hindistan, Pakistan, Bengaldeş ve Orta Doğu ülkelerinde de ciddi vaka sayıları gözlemlenmektedir. İran ve Mısır’da da dikkat çekici miktarda yeni vaka var.

Rusya başta olmak üzere bütün bu ülkeler sosyal hareketliliği azaltacak ciddi kısıtlamalar ve yasaklar uygulamışlardı, kısıtlamalar biraz gevşetilince vaka sayıları da hızla artmaya başladı.

Yukarıdaki tablodan da açıkça görülebileceği gibi salgın sürüyor, yayılıyor ve can almaya devam ediyor o halde bu anormal normalleşme çabalarının gerekçesi ne?

Elbette ekonomi, bütün bu ülkeler ekonomik çöküşü engellemek, işsiz ve aç kalan insanların kitlesel tepki ve eylemlerini durdurabilmek için ekonomileri açacak yeni bir strateji uygulamaya koymuş bulunuyorlar.

Tüm dünyada hükümetler insanların virüsten ölmesi ile ekonomik çöküşün yol açacağı açlık ve kaotik kitlesel olaylardan ölmesi arasında yeni bir tercih yapmış gibi görünüyor.

Bu noktada iş başa düşüyor, sadece yaşamımızı değil işimizi, gücümüzü, korumak için kendi tedbirlerimizi kendimizin alması gerekiyor. Bunun içinde mesafe, maske ve hijyen kurallarına çok daha büyük bir titizlik ile uymamız büyük önem taşımaktadır.

İster işveren olun, istersenizde çalışan yahut da kamu yöneticisi ekonomi ile ilgili kararlar alırken salgının bitmediğini, sürdüğünü ve bu durumunda daha epeyce uzun bir süre devam edebileceğini, talep ve arzdaki daralmanın süreceğini hesaplayarak kararlarınızı ona göre almanız son derecede hayati bir önem taşımaktadır.