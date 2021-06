Annesine çiçek koparmak için evden çıkıp kaybolan çocuğa esnaf sahip çıktı

Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA) – BURSA’nın İznik ilçesinde annesine çiçek koparmak için evinin bahçesine çıktıktan sonra yolunu kaybeden 3 yaşındaki Sami Can’a esnaf sahip çıktı.

İznik ilçesinde annesine çiçek koparmak için evin bahçesine giden Sami Can, dönerken yolunu kaybetti. Evinin yaklaşık 2 kilometre uzağına giderek kaybolan Sami Can, Atatürk Caddesi üzerinde ağlamaya başladı. Küçük çocuğun yanına gelen motosiklet tamircisi Yunus Sinan, ailesini sordu. Elindeki çiçeği annesine aldığını söyleyen Sami, evini kaybettiğini belirtmesi üzerine polise haber verildi. Bölgeye gelen polislerden korkan çocuk araca binmek istemedi. Bunun üzerine bir polis memurunun kucağına aldığı Sami Can, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Belediye ekipleri tarafından yapılan anonsun ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gelen anne, gözyaşlarına hakim olamadı. Çocuğun camdan annesini gördüğü zaman yaşadığı sevinç ise polisleri duygulandırdı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -