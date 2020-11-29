Annesi ve 2 kardeşinin ardından Şehriban da koronavirüsten hayatını kaybetti (2)

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kononavirüs tedavisi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitiren Şehriban Karabulut (45), Tarsus Şehir Mezarlığı’nda gözyaşları arasında tedbirli bir şekilde defnedildi.

Aynı aileden 4 kişinin koronavirüs kurbanı olduğunu anımsatan ailenin yakınlarından Tarsus Sivaslılar Derneği Başkanı Hamza Çınar, “Herkes kendinin doktoru olsun. Bu virüs sevdiklerimizden, yakınlarımızdan bulaşıyor. Yakınlarımızın hep yakın olmasını istiyorsak, bugün uzak olalım, maske ve mesafeye dikkat edelim. Bugün bir aile yok oldu, kapı kapandı, ocak söndü. ‘Bana olmaz’ demeyin. Herkese olabilir” diye konuştu.

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