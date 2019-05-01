20.5 C
Ankara
1 Mayıs 2019
Ana Sayfa Moda ve Kadın Anneler gününe özel ilkbahar-yaz koleksiyonu
Hazır giyim markası DeFacto, anneler gününe özel yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.
Hazır giyim markası DeFacto, anneler gününe özel yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.
Moda ve Kadın

Anneler gününe özel ilkbahar-yaz koleksiyonu

Editör Editör

-

5
0

Hazır giyim markası DeFacto, anneler gününe özel yeni bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, “ ‘Annesinin Tıpkısı 2019 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu’ çocuklarına kendi stillerini yansıtmak isteyen annelerin yanı sıra annesini rol model alan minik hanımefendilerin ve ilk aşkları anneleri ile uyumlu olmak isteyen minik beyefendilerin gönlünü fethediyor. Baharın enerjisini yansıtan çiçeklerin, canlı renklerin hakim olduğu spor ve şık elbiseler ve tulumlarla birlikte Disneyland karakterlerinin yer aldığı geceliklerin yer aldığı koleksiyon anne ve kızlarını günün her saatinde birbiriyle uyumlu olma fırsatı sunuyor. Couple baskılı tişörtler her zaman dikkatleri üzerine çeken anne ve oğullarının tarzını tamamlıyor” ifadelerine yer verildi.

Anneler Günü’ne özel olarak sunulan koleksiyonda, anneleriyle bir örnek olmak isteyen kız ve erkek kardeşler için tasarlanan yazı baskılı tişörtlerin de yer aldığı belirtildi. Koleksiyonun tüm DeFacto mağazaları ve www.defacto.com.tr adresinde satışa sunulduğu açıklandı.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikHazine iç piyasadan üç ayda 49.3 milyar lira borçlanacak
Sonraki İçerikEximbank’tan ihracatçılara destek
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanma çağrısının ardından insanlar gerek yaya, gerekse motosiklet ve otomobiller ile saray çevresine geldi.

Maduro destekçileri başkanlık sarayı çevresinde

Editör -
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanma çağrısının ardından insanlar gerek yaya, gerekse motosiklet ve otomobiller ile saray çevresine geldi.
Venezuela ordusuna desteğinin sürmesi halinde ‘en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo’ uygulanacağını duyurdu.

Trump’tan Küba’ya ‘yaptırım’ tehdidi

Gıda Tarım Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş, “Ülkemizde helal gıda tüketmeliyiz, bu konuda da gayret göstermek gerekiyor” dedi.

Ülkemizde helal gıda tüketmeliyiz

Askılı balina Rus casusu

“Askılı balina Rus casusu olabilir”

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Bu yıl 12’incisi düzenlenen Tiyatro Akademi Sanat Festivali Hacı Bayram Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Atölye Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Tasanfest’te 62 Yıllık Çınar Ankara Deneme Sahnesi

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Bu yıl 12’incisi düzenlenen Tiyatro Akademi Sanat Festivali Hacı Bayram Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Atölye Sahnesi’nde gerçekleştirildi.
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından düzenlenen ve UNICEF’in desteklediği Çocuk Şenliğinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi

6 Bin Çocuk Şenlikte Doyasıya Eğlendi

Özel Haber Emre Yılmaz -
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından düzenlenen ve UNICEF’in desteklediği Çocuk Şenliğinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi

Ucuz Üretimle Ucuz Tüketim

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Kılıç, "Ekonomiyi halının altına süpürerek, erteleyerek, öteleyerek hiç bir yere varamayız. Bir an önce ne yapmamız gerektiği konusunda herkesin bir sorumluluk alması gerek.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71