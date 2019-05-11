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11 Mayıs 2019
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Annelerin ve anneliğin onurlandırıldığı eşsiz bir gün olan Anneler Günü’ne sadece birkaç gün kaldı.
Teknoloji Haberleri

Anneler Günü gelen tehlikeye aman dikkat!

Editör Editör

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Annelerin ve anneliğin onurlandırıldığı eşsiz bir gün olan Anneler Günü’ne sadece birkaç gün kaldı.

Bu özel günü çoğumuz annelerimize ne kadar özel olduklarını, onları ne kadar çok sevdiğimizi göstermek için kullanıyor ve onlara özel hediyeler alıyoruz. Eğer işinizi son dakikaya bıraktıysanız, anneniz için hala o özel hediyeyi internetten bulmaya çalışıyor olabilirsiniz.

Akıllı telefonlardan ve tabletlerden alışveriş yapmak, tüketicilere alışveriş merkezlerinde bulması zor olan o hediyeye, online alışveriş sitelerinde birçok fırsat üzerinden kolayca ulaşmalarını sağlayabiliyor. Ancak Kaspersky Lab uzmanları, siber suçluların, tüketicilerin Anneler Günü gibi yoğun alışveriş dönemlerinde giriş hesapları veya finansal bilgiler içeren bu tür online alışveriş sitelerini daha çok ziyaret ettiklerini bildiklerini ve çevrimiçi alışveriş söz konusu olduğunda kimlik hırsızlığında artışa yol açtıklarının altını çiziyor.

Alışverişinizi son dakikaya bırakmak, sizi güvenliğiniz konusunda kötü kararlar almaya itebilir. Ancak bu tarz saldırılara karşı çeşitli önlemler almak mümkün. İşte Kaspersky Lab güvenlik uzmanlarının tüm kullanıcılar için paylaştığı bazı ipuçları:

Eğer bir özel fırsat reklamıyla karşılaştıysanız, teklifin yasal olup olmadığını anlamak için satıcının sitesini kontrol edin. URL adresinde herhangi bir hata veya yazım yanlışı olup olmadığına bakmanız ve güvenli bir “https” bağlantısı kullanmanız da önemli (şifrelemeyi destekleyen bir web bağlantısı – Hypertexts Transfer Protocol Secure). Bu sizi karşılaşabileceğiniz olası sahte ya da kötü amaçlı web sitelerine karşı koruyacaktır.

Arkadaşlarınızın bir amaç için paylaşıp paylaşmadığını bilmediğiniz linklere tıklamayın. Bir teklif gerçek olamayacak kadar iyi ise, büyük ihtimalle gerçek değildir.
En iyi arkadaşınızdan bir mesaj ya da mektup almış olsanız bile onlarında kandırılabileceğini ya da hacklenebileceğini unutmayın. Bu nedenle her durumda temkinli davranmalısınız. Gelen mesaj arkadaşçıl görünse bile bağlantılara ve eklere şüphe ile yaklaşın.

Bir alışveriş merkezinde alışveriş yaparken, halka açık olan Wi-Fi’ler yerine telefonunuzun 3G/4G gibi hücresel veri ağını kullanın.

Cihazlarınıza güvenilir çözümler yükleyin, bu sizi bağımsız e-postalardan gelebilecek kimlik saldırılarına karşı koruyacak ve her türlü spam’ı tespit edip engelleyecektir. 

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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