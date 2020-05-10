Bu yıl Anneler Günü’nü Koronavirüs seferberliği altında kutluyoruz. Bu kutlama iki sebepten dolayı buruk.



Birincisi Afrin’de Zeytindalı Barış Harekatı’nda, Fırat Kalkanı Harekatında, Bitlis’te, Ağrı’da şehit olan yavrularımızın annelerini düşünerek buruk olarak kutluyoruz. İkincisi ise ilk defa annemizin elini bile öpemeden anneler günü kutlayacağımız için.

Bizim gibi annesini yıllar önce toprağa vermiş 65 yaş üzeri kişiler için annesi yaşıyor olmak artık nerede ise imkânsız gibi. Onlara sadece dualarımızı göndereceğiz.



Annesi yaşıyan şanslı kişiler ise aynı evde bile olsa annesinin elini öpemeyecek. Anne kokusunu duyamayacak.

Ben yıllardan beri şehitlerimizin annelerini düşünerek hep anneler gününde burukluk yaşıyorum.

Onlar şimdi o mütevazi Anadolu evlerinde yavrularının resimlerine bakarak gözyaşı dökecekler. Yavrum yaşasaydı… diye başlayan cümleler kuracaklar. Sokağa çıkabilen anneler onların mezarlarına giderek yavrularını ziyaret edecekler.

Ama biliyorum yine de kadere rızada zerre kadar şüphe duymayacak ve yavrularının makamına saygı duyacaklar. Bir Türk anasına yakışır olgunlukla dualarını gönderecekler.

Annem, eli öpülesi annelerimiz.

Size sarılamayacağız, sizi öpemeyeceğiz. Ama bilin ki sizin değerinizi şimdi daha çok biliyoruz.

Yaşayan annelerimiz Anneler Gününüz kutlu olsun.



Rahmet-i Rahman’a kavuşmuş annelerimize Allah rahmet eylesin.

Bu vatan için, bu millet için ciğer paresi yavrularını şehit vermiş olan annelerimizin birer evladı olarak, sizin de Anneler Gününüz kutlu olsun diyoruz. Allah şehitlerimize binlerce rahmet eylesin, gazilerimize ve bütün hastalarımıza acil şifalar versin.