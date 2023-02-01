Anneanne ile sömestir tatili için yanına gelen torunu sobadan zehirlenip öldü (2)

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ANNEANNE ISPARTA’DA, TORUNU KUŞADASI’NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Isparta’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Şerife İlhan ve sömestir tatili için yanına gelen torunu Ecrin Ünlü’nün otopsi işlemleri tamamlandı. Yakınları tarafından teslim alınan Şerife İlhan’ın cenazesi olayın meydana geldiği evin önüne helallik için getirildi. Helallik alınmasına Ecrin Ünlü’nün annesi Yasemin ve babası Ahmet Ünlü de katıldı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Afşar köyüne gönderildi. Ecrin Ünlü’nün cenazesinin ise yarın sabah toprağa verilmek üzere Aydın’ın Kuşadası ilçesine götürüleceği öğrenildi. (DHA)

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