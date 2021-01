Anne ve oğlu, ‘tüp mide’ ameliyatıyla 140 kilo zayıfladı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, ‘tüp mide’ ameliyatı olan Muhsine Tekin (50), 168 kilodan 68 kiloya, oğlu Alper Tekin (26) ise 156 kilodan 116 kiloya düştü. Oğluyla birlikte yürüyüş ve spor yaptıklarını belirten Muhsine Tekin, “Ben kiloluyken oğlum zayıftı, ben zayıfladığımda oğlum kiloluydu. Şu an ikimiz de zayıfız günlerimizi daha sağlıklı geçiriyoruz” dedi.

Antalya Havalimanı’nda çalışan Alper Tekin, aktif spor yaşamı sırasında sakatlanınca sporu bıraktı ve her geçen gün kilo aldı. İşinden ayrılıp bir hazır yemek firmasında çalışmaya başlayan Tekin, aynı zamanda açtığı Youtube kanalında yeme- içme yarışmaları düzenledi. Farkında olmadan 156 kiloya ulaşan Tekin, doktorların verdiği diyet programlarına rağmen zayıflayamadı.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Alper Tekin, annesi Muhsine Tekin’in ‘tüp mide’ ameliyatını yapan Prof. Dr. Nurullah Bülbüller’e başvurdu. Prof. Dr. Bülbüller tarafından ameliyat edilen ve midesinin yaklaşık yüzde 90’ı alınan Alper Tekin, 4 ayda 40 kilo vererek, 116 kiloya düştü. Tekin, hedefinin en az 40 kilo daha zayıflayıp, aşırı kilo nedeniyle yaşadığı nefes darlığı ve yüksek tansiyon şikayetlerinden tamamen kurtulmak olduğunu söyledi. Tekin, mide ameliyatının ikinci ayında koronavirüse yakalandığını, aşırı kilolarından kurtulduğu için koronavirüsü daha kolay atlattığını, kilolu haliyle bu hastalığa yakalansa çok daha fazla sıkıntı yaşayacağını belirterek, “Tam zamanında mide ameliyatı olmuşum, çok mutluyum” dedi.

‘OĞLUM BENİ ÖRNEK ALDI’

Anne Muhsine Tekin ise 7 yıl önce 168 kilo ile Prof. Dr. Nurullah Bülbüller’e başvurduğunu, mide ameliyatından sonra 100 kilo verdiğini söyledi. Muhsine Tekin, “Bundan 4 ay önce oğlumun 156 kiloya ulaştığını gördük. O günlerde koronavirüs hastalığını çevremizde çok sık görüyorduk. Obezite hastalığının koronavirüse karşı insanı güçsüz bıraktığını doktorlarımız sürekli anlatıyordu. Bu dönemin riskli de olsa en iyi dönem olduğunu düşünerek, oğlumu da tüp mide ameliyat ettirdik. Ameliyatından 2 ay sonra da koronavirüse yakalandı. Çok şükür kısa sürede verdiği kilolar nedeniyle bu hastalığı kolayca atlattı. Hocamız da sürekli aşırı kiloların her tür hastalığı tetiklediğini söylüyordu. Hocamızı çok iyi tanıdığımız için tüp mide ameliyatını yaptırdık. Şimdi anne-oğul çok iyiyiz, çok rahatız. Bol yürüyüş ve spor yapıyoruz. Ben kiloluyken oğlum zayıftı, ben zayıfladığımda oğlum kiloluydu. Şu an ikimiz de zayıfız günlerimizi daha sağlıklı geçiriyoruz” diye konuştu.

AMELİYAT SONRASI İDEAL KİLO

Tüp mide ameliyatından sonra obezite hastalarının ideal kilolarına kavuştuklarını ifade eden Prof. Dr. Nurullah Bülbüller, Muhsine Tekin’i yaklaşık 7 yıl önce ameliyat ettiğini, başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Bülbüller, “Hastamız çok güzel zayıflayarak ideal kilosuna ulaştı. 7 yıldan beri çok mutlu ve sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettiriyor” dedi.

‘ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK AMELİYATI YAPTIK’

Prof. Dr. Bülbüller, Muhsine Tekin’in oğlu Alper’in 156 kiloya ulaştığında kendilerine başvurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Pandemi dönemindeydik ama biz her zaman olduğu gibi önlemlerimizi en iyi şekilde alarak Alper’in ameliyatını 4 ay önce gerçekleştirdik. Kendisi de bugün annesiyle birlikte kontrole geldi. Oldukça başarılı, 40 kilo zayıflamış, çok da sağlıklı. Alper 2 ay önce koronavirüse yakalandı. Koronavirüs hastalığını iyi bir şekilde atlattı. Alper, 156 kiloyla koronavirüs hastalığına yakalanmış olsaydı, hastalığın çok daha ağır sonuçlarla seyredeceğine emindik.”

