Anne ve babası işitme engelli olan Deniz, işaret dili eğitmeni oldu

Melis KARAKUZULU/ İZMİR (DHA)- İZMİR’in Urla ilçesinde işitme engelli anne ve babasıyla yaşayan Deniz Serin (18), onların hem kulağı hem dili oluyor. Anne ve babasına günlük hayatında yardımcı olan Serin, hayalini gerçekleştirerek, işaret dili eğitmeni oldu. İşitme engellilerle ilgili birçok sosyal sorumluluk projesi fikri olduğunu belirten Deniz Serin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Haluk Levent’le tanışmak istediğini söyledi.

Urla ilçesinde işitme engelli annesi Özlem ve babası Tarık Serin’le yaşayan üniversite öğrencisi Deniz Serin, onların hem kulağı hem dili oluyor. Küçük yaşta öğrendiği işaret dili sayesinde anne ve babasına günlük işlerinde yardımcı olan, dışarıda onlara tercümanlık yapan Serin, ailesi için gurur kaynağı oldu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarih bölümünü kazanan ancak okullar uzaktan eğitime geçtiği için ailesinin yanında kalmaya devam eden Serin, bu yıl bir hayalini daha gerçekleştirdi. Ailesinden ilham alarak, işitme engelliler için birçok farkındalık projesinde yer alan Serin, işaret dili eğitmenliği belgesi aldı. Küçüklüğünden beri işaret dili eğitmeni olmanın hayalini kurduğunu anlatan Serin, “Ailem nedeniyle eğitmen olmayı çok istiyordum. Şimdi iki grupla çalışıyorum. Onlara bir şeyler öğretmek benim için bir zevk. Çünkü ben bunu bir görev olarak görmüyorum. Belgemi ekim ayında aldım ve hemen derslere online olarak başladım. Dünya üzerinde 3 milyon işitme engelli var. Bana kalsa yeryüzündeki herkese işaret dili öğretirim. Kadına şiddetle, çocuklarla, engellilerle, hayvanlarla ilgili çok fazla sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdim. Ama en fazlası işaret diliyle ilgili oldu. Etrafımda kimi görsem, bir kelime, iki kelime işaret dili öğretiyorum. Koronavirüs salgını ülkemizde ilk yayılmaya başladığı zaman Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk, ‘Artık okullarımıza işaret dili eğitimi de koyacağız’ demişti. Gerçekten oturup ağladım. Her sene hedeflerimi gerçekleştirebilmek için basamak oluşturuyorum. Basamakları her çıktığımda ailem daha fazla gurur duydu. Ve bu gururla ben daha çok şey yapmaya çalıştım” dedi.

‘BAKAN ZİYA SELÇUK VE HALUK LEVENT’E PROJELERİMİ ANLATMAK İSTİYORUM’

Hayallerini anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Serin, “Hedeflerimde hala çok fazla sosyal sorumluluk projesi var. Yaşım arttıkça bunları teker teker hayata geçirmek istiyorum. Fakat tek başıma yapamayacağım iki üç projem var. Bunlar için yardım istiyorum. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve Haluk Levent’le birebir tanışmak istiyorum. Onlara projelerimi yüz yüze anlatmak istiyorum. Umudumu asla kaybetmiyorum. Her zaman hayallerle ve umutlarla büyüyen bir çocuk oldum. Hala annem ve babamla ilgili hayallerim var. Anne ve babam benim içim çok farklı. Onları çok seviyorum, onlar sayesinde buralara geldim ve daha fazlasını yapacağım. Annem öğretmenlik yapmamı çok istiyordu. Babam ise televizyon kanallarındaki işaret dili çevirmenlerinden olmamı istiyor. Anneminkini yaptım, sıra babamın hayalinde. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Biz kendi dünyamıza davet etmek istiyoruz. Sessiz dünyanın insanları bu dünyadaki sizler için gülümsemeye devam ediyor” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI