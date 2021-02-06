Anne ve babanın öldüğü kazada, 8 yaşındaki oğulları Ege de kurtarılamadı

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Alaşehir ilçesinde otomobilin iş makinesine çarptığı kazada, Mustafa Vurmaz ve eşi Sibel Vurmaz’ın (47) ardından çocukları Ege Tuna Vurmaz (8) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Ailenin geride kalan tek ferdi Ezgi Tuana Vurmaz’ın (12) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Salihli yolu Örnekköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alaşehir’den Salihli yönüne giden Mustafa Vurmaz’ın kullandığı 07 BFJ 89 plakalı otomobil, önünde giden Mustafa K. (26) yönetimindeki iş makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Vurmaz ile eşi Sibel Vurmaz’ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan çiftin çocukları Ege Tuna ve Ezgi Tuana Vurmaz ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İki kardeş ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alının kardeşlerden Ege Tuna Vurmaz da bugün saat 02.00 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ailenin geride kalan tek ferdi Ege Tuana Vurmaz’ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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