Anne katiline ömür boyu hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da annesi Seher Fak’ı (60) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Berk Karan (36), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne, geçen yıl 21 Temmuz sabahı gelen Berk Karan, annesi Seher Fak’ı pompalı tüfekle öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi’nde bulunan 8 katlı apartmanın 4’üncü katındaki daireye giden polis ekipleri, Seher Fak’ın cansız bedenini buldu. Bir gün önce öldürüldüğü belirlenen Fak’ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Berk Karan ise tutuklandı.

EVİ SATMASINI İSTEMİŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Seher Fak’ın 19 yıl önce eşinden boşanarak Antalya’ya yerleştiği, Berk Karan’ın annesini ziyaret için olaydan 2 hafta önce İstanbul’dan geldiği belirtildi. Cinayetten 3-4 gün önce Berk Karan’ın, tartıştığı annesi Seher Fak’a evini satıp, kendisiyle İstanbul’a gelmesi yönünde baskı yaptığı ifade edildi.

Annenin evini satmak istememesi üzerine Berk Karan’ın, 3 yıl kadar önce internet üzerinden satın aldığı pompalı av tüfeği ile Seher Fak’ı kahvaltı hazırlarken yakın mesafeden yüzüne doğru ateş ederek öldürdüğü kaydedilen iddianamede, şüphelinin ‘yakın akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede Karan’ın ayrıca, annesine ait kredi kartından 2 bin 150 TL çektiği ifade edildi.

Berk Karan, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. Berk Karan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tanık olarak dinlenen N.T., öğle saatlerinde apartmanda patlama sesi duyduklarını, kapıya çıktıklarında bir şey görmediklerini söyledi. Komşuları Seher Fak’ın kapısını çaldığında oğlunun kapıyı açtığını belirten N.T., “Oğlunu daha önce hiç görmemiştim. Sesin kendilerinden gelip gelmediği sordum. Seher Hanımın oğlu da ‘Ben de bir ses duydum ama bizden gelmedi’ deyince ben de evime girdim” dedi.

Tanık Ş.Ö. ise apartmanda bir ses duyduklarını, ama nereden geldiğini anlamadıklarını, ertesi gün de komşusunun öldürüldüğünü öğrendiklerini söyledi.

Sanık Berk Karan son sözünde, böyle bir şey yapacak insan olmadığını, annesini para için öldürmediğini belirtti. Kimseye zarar verecek bir insan olmadığını öne süren Karan, “Konuşamıyorum. Annemi kaybettim, artık söyleyecek bir şey yok” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Berk Karan’ı ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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