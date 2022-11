Anne katili sanığın uyuşturucu savunmasına hakimden tepki

- Reklam -

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, annesi Azime Akman’ı (48) boğazını keserek öldüren, üvey kız kardeşi M.A.’yı (13) ise yaralayan Muhammet Ergül (25), mahkemedeki savunmasında olay günü uyuşturucu ve alkol aldıktan sonra intihara karar verdiğini belirterek, “Hakim Bey, inanın annemi nasıl öldürdüğümü, kardeşimi nasıl yaraladığımı hatırlamıyorum” dedi. Mahkeme başkanı sanığa, “Ne olacak şimdi, metamfetamini kendi iradenle aldın. O zaman herkes metamfetamini alıp sokağa çıksın, her şeyi yapsın. ‘Ben kendimde değildim, ne yaptığımı hatırlamıyorum’ desin” diyerek tepki gösterdi. Mahkeme başkanı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Olay, 12 Şubat’ta Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi Emek Sokak’ta bir apartmanın 1’inci katında meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammet Ergül, aynı evde yaşadığı, ikinci evliliğini yapan annesi Azime Akman ve üvey kız kardeşi M.A.’nın yanına geldi. Uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen Ergül, mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Ergül, kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı. Ergül, ihbar üzerine gelen polis ekiplerince yakalandı. Azime Akman’ın boyun ve göğüs bölgesinde 7, üvey kız kardeşi M.A.’da ise 10 bıçak darbesi tespit edildi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Muhammet Ergül, emniyetteki ifadesinde “Şeytanlar bana ‘Kendini öldür’ dedi. Annem, müdahale etti. Daha sonra ‘Anneni de öldür’ dedi, öldürdüm. Şeytanlar ‘Kardeşini de’ öldür dedi. Ben de kardeşimi bıçakladım” diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Muhammet Ergül hakkında annesi Azime Akman’ı ‘Kasten öldürmek’, üvey kız kardeşi M.A.’yı ise ‘Öldürmeye tam teşebbüs’ suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ergül, Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ile ölen Azime Akman’ın boşandığı ikinci eşi İsmail Akman da şikayetçi olarak katıldı.

‘BİR AN İNTİHAR EDESİM GELDİ’

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Muhammet Ergül, “Ben 9 yıl önce metamfetamin adlı uyuşturucu kullanmaya başladım. Ciddi psikolojik sorunlar yaşamaya başladım. O sıra köyde kalıyordum. Annem ve üvey babam boşanınca onlarla yaşamaya başladım. Olaydan 2 gün önce de met ve alkol kullandım. Bir gün işe gitmedim. Fabrikada insanların gene beni garipsediğini, kullandığını düşünmeye başladım. Psikolojim çok bozuktu. İşten çıkınca yine met ve alkol aldım. Eve gittim. Yatıp uyurum diye düşünüyordum. Bir an intihar edesim geldi. Yani çok kötü haller yaşadım efendim. Ne yaptığımın farkında değilim, çok pişmanım” dedi.

‘HERKES METAMFETİMİNİ ALIP SOKAĞA ÇIKSIN, HER ŞEYİ YAPSIN’

Mahkeme başkanı, “Ne olacak şimdi, metamfetamini kendi iradenle aldın. O zaman herkes metamfetamini alıp sokağa çıksın, her şeyi yapsın. ‘Ben kendimde değildim, ne yaptığımı hatırlamıyorum’ desin” sözleriyle sanığa tepki gösterdi. Muhammet Ergül, “Söylediğim gibi efendim, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Hakim Bey, inanın annemi nasıl öldürdüğümü, kardeşimi nasıl yaraladığımı hatırlamıyorum. Çok pişmanım efendim” diye yanıt verdi.

‘ANNEM ONU ÇOK SEVİYORDU’

Duruşmaya Adli Görüşme Odaları’ndan (AGO) psikolog nezaretinde, video konferans yöntemiyle katılan üvey kardeş M.A. ise “Görükle’deki evimizde uyuyorduk. Sabah saat 05.00 gibi annem bir anda uyandı. ‘Abin bayadır uyumuyor, ben ona bir bakayım’ dedi. Girdiğinde bağırarak odadan çıktı. ‘Kendisini kesmiş’ dedi. Hemen polisi ve ambulansı aradı. Sonra kapıyı kilitledik. O kapıyı kırdı ve bize saldırdı. Sonra polisler geldi, onlara da saldırdı. Bana saldırdı, boğazımı kesmeye çalıştı. Ben de elimle engelledim. Her yerimde dikiş var. Bıçak yaraları bacağımda, karnımda, yanağımda var. Evden beni polisler çıkardı, ambulansa koydu. Annemi sürekli dövüyordu. Annem onu çok seviyordu. Annemin üzerine yürüdü. ‘Sen benim hayatımı mahvettin’ diyerek bağırdı. Sonra neresine denk geldiyse, her yerinden bıçağı sapladı. Bana 10 bıçak darbesi vurdu. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Müşteki İsmail Akman da “Annesiyle evlendiğimde sanık 5 yaşındaydı. Olaylar değişik olmaya başladı, biz yol verdik, gönderdik kendisini. Birkaç sefer köye gitti, sonra tekrar geldi. Hep kavga ediyordu annesiyle. Annesi onu çok seviyordu. O annesini dövüyordu. 17 yıl yaşadık beraber. Sonra annesinden ayrıldım. M.A. benim öz kızımdır. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

AKLİ DENGESİ YERİNDE

Mahkeme başkanı, sanık Muhammet Ergül hakkında, İstanbul Adli Tıp Gözlem Dairesi’nden akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi yönünde hazırlanan raporda ‘Cezai ehliyeti tamdır’ ifadesinin yer aldığını belirtti.

YENİDEN RAPOR İSTENDİ

Mahkeme heyeti, şikayetçi M.A.’nın uzuv zaafı ve uzuv tatili oluşacak şekilde yaralanmasının olup olmadığının belirlenmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden rapor alınmasına, sanık Muhammet Ergül için de İstanbul Adli Tıp Kurumu 4’üncü İhtisas Dairesi’nden yeniden rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -