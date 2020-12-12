Anne, cezaevinden izinli çıkan oğlunu öldürülmüş halde buldu/ Fotoğraf

Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/EDİNE, (DHA)- EDİRNE'de Bulgaristan'dan gelenlerin alışveriş yaptığı 'Ulus Pazarı' koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapanınca pazara gelenler, alışveriş için mağaza ve dükkanlara akın...