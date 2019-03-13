Antalya’da 7 aylık hamile Özlem Taşezen (31), sağ bacağında şiddetli ağrıyla uyanıp adım atmaya çalışırken yere yığılınca, hastanede ilerlemiş bel fıtığı tanısı konuldu.

Acil ameliyata alınması gerektiği söylenen anne adayı, doktorların “Önceliğimiz sensin” sözleriyle üzgün girdiği ameliyattan, hem bebeği hem de kendisi sağlıklı çıktı. Taşezen, ameliyattan 1 ay sonra kontrol için gittiği hastanede bebeğinin ultrason muayenesinde tekme attığını görünce duygulu anlar yaşadı.

Özlem Taşezen, bir ay önce sabah kalktığında sağ bacağında çok şiddetli ağrı başladığını söyledi. İki yıl önce bel fıtığı tanısı koyulduğunu ancak çok fazla şikayeti olmadığını belirten Özlem Taşezen, “O gün hiçbir şekilde ayağımın üstüne basamıyordum. Adım attığımda olduğum yere yığıldım. O şekilde hastanenin acil servisine geldim. Kontrol sonucu bel fıtığımın ilerlediği ve ameliyat olmam gerektiği söylendi” dedi.

‘BİR ANNE ADAYINA SÖYLENEBİLECEK EN SON CÜMLEYDİ’

Ameliyat lafını duyunca ilk düşündüğü şeyin karnındaki bebeği olduğunu aktaran Taşezen, “Ona bir şey olur kaygısını çok yoğun yaşadım ama doktorlarım güven verdi. Ameliyattan başka çaremiz de yoktu. Geri kalan hamilelik sürecimi o şekilde geçiremezdik. Çünkü hiçbir şekilde hareket edemiyordum” dedi. Taşezen, ameliyata girmeden önce doktorlarının “Ameliyatta bir şey olursa önceliğimiz sensin” dediklerinde hissettiklerini şu sözlerle aktardı:

“Cevap veremedim ama içten içe bu sözlerin büyük üzüntüsünü yaşadım. Anne adayına söylenebilecek en son şeydi bu. Ancak doktorlar tabii ki ellerinden gelen her şeyi yaptı. Ameliyata girene kadar tek düşündüğüm bebeğimdi. Şimdi 29 haftalık. İkimiz de iyiyiz. İnşallah mayıs ayında dünyaya gelecek.”

‘ÖNCELİĞİM EŞİMİN SAĞLIĞIYDI’

4 yıllık evli olan Özlem Taşezen’in eşi Selim Taşezen (29) ise zorlu geçen süreci anlatırken, “Önceliğim, ilk düşündüğüm eşimin sağlığıydı ama bebeğimiz de önemliydi. Çünkü bizim ilk bebeğimiz. Çok endişelendim ama çok şükür ameliyat olur olmaz sağlıkla ayağa kalktı. Bebeğimiz de iyi” dedi.

‘ÇOK GEREKMEDİKÇE HAMİLELERDE CERRAHİ TERCİH ETMİYORUZ’

Ameliyatı gerçekleştiren Memorial Antalya Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Cenk Ermol, hamilelerde bel fıtığı hastalığında çok gerekmedikçe cerrahiyi tercih etmediklerini belirtti. Dr. Ermol, şunları söyledi:

“Hastamızda aniden sağ bacak ağrısı ve sağ bileğinde ciddi bir kuvvetsizlik gelişmişti. Belirgin kuvvet kaybı olması nedeniyle yapılan tetkiklerde sağ tarafında ciddi bir bel fıtığı olduğunu belirledik. Bu nedenle ameliyat gerekiyordu. Spinal anesteziyle mikrocerrahi yöntemiyle ameliyata aldık. Başarılı sonuçlandı. Şu anda hastamız 29 haftalık hamile. Şikayetlerinde ve kuvvet kaybında belirgin düzelme oldu.”

BEBEK TEKME ATINCA ANNE VE BABA ADAYININ YÜZÜNDE GÜLÜCÜKLER AÇTI

Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof.Dr. Murat İnal’ın, Özlem Taşezen’i kontrolünde ise anne ve baba adayının yüzlerinden gülücükler eksik olmadı. Prof.Dr. İnal, bir yandan bebekle ilgili bilgiler verirken, espril de yaptı. Muayene sırasında Prof. Dr. İnal, “Şimdi boncuğumuzu izleyeceğiz. Kafa yapısı normal. Ölçümleri de gayet güzel. Kalp atışı normal. Omurga kontrolünü yaptık sorun yok. Bu arada tekmeyi de geçirdi” deyince Taşezen çiftinin mutluluğu yüzlerinden okundu.

‘SONUÇTA BİR AMELİYATTAN SÖZ EDİYORUZ’

Hastanın ameliyatıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. İnal, ameliyatta anestezi verildiğini vurgulayarak, “Anne ve bebekte ortaya çıkabilecek bazı komplikasyonlar tabii ki söz konusu. Bebeğin hayatından anne hayatına kadar riskler var. Gerekli kontrol ve takipler altında bu oran minimum düzeyde tutuluyor. Beyin cerrahi hekimlerimiz kontrollerini yaptıktan sonra ameliyata karar verdik. Cerrahi esnasında da bebeğin takipleri yapıldı. Erken doğum riskini ortadan kaldıracak önlemleri devreye soktuk. Ameliyat sonrasında da her şey yolunda gitti çok şükür” diye konuştu.