Anne-babası koronavirüs oldu, maske takın çağrısı yaptı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-DÜZCE’de, Sezai Akyol (62) ve eşi Münevver Akyol (60) Covid-19 testi pozitif çıkınca karantinaya alındı. Anne-babasının ihtiyaçlarını evlerinin kapısına bırakan Selman Akyol (26), herkesin maske ve mesafe kurallarına uyulmasını istedi.

Düzce Kalıcı Konutlar’da yaşayan Sezai Akyol kendisini halsiz hissedince eşi Münevver Akyol ile birlikte Covid-19 testi yaptırdı. Hastalığı hafif atlatan Akyol çifti, evlerinde karantinaya alındı.

14 gündür karantinada olan Akyol çiftinin ihtiyaçlarını oğulları Selman Akyoli her gün evlerine gidip, kapıya bırakarak, karşılıyor.

14 gündür anne babasının sadece sesini duyduğunu anlatan Selman Akyol, herkesi maske ve mesafe kurallarına uymaya çağırarak, “Annem ve babam 14 gün önce koronavirüse yakalandı. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Her gün ziyaret ediyorum, destek oluyorum. Ama çok özledim. Herkes maskesiyle sokağa çıkmalı ve sosyal mesafe kuralına uymalı” dedi.

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