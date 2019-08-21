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Anne adayları hazır gıdalardan uzak durmalı

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Memorial Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nden Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, tüp bebek sürecindeki anne adaylarına beslenme konusunda uyarılarda bulundu.

Doktor Uludağ, anne adaylarının hazır gıdalardan uzak durması gerektiğini ifade etti.

Memorial Kayseri Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’nden Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, tüp bebek sürecindeki anne adaylarına beslenme konusunda bazı uyarılarda bulundu. Yaşam tarzı ve diyet alışkanlıkları, hem doğal yolla oluşan hem de tüp bebek tedavisiyle gerçekleşen gebeliklerin sonuçlarını olumlu ya da olumsuz etkileyebildiğine dikkat çeken Uludağ, şöyle konuştu:

“Dengeli ve doğal beslenmenin tüp bebek tedavisine olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu süreçte anne adayları ideal kilosunu korumalı, bol sıvı almalı ve tedaviyi olumsuz etkileyecek hazır gıdalardan uzak durmalıdır. Mümkün olduğunca doğal gıdalar ve mevsiminde yetişen meyve ile sebzeleri tüketmek önemlidir. Folik asit ve D vitamininden zengin besinler, omega-3 içeren unsature yağlar, tam tahıllı gıdalar, süt ve süt ürünleri ile balık tüketmek ve zeytinyağı ağırlıklı Akdeniz diyeti tüp bebek tedavisinde başarı ihtimalini artırmaktadır. Yüksek glisemik içeriğe sahip karbonhidratlar ile aşırı kırmızı et ve içeriğinde trans yağları bulunan gıdaları tüketmek, fast food tarzı beslenme alışkanlıkları tüp bebek tedavisini olumsuz etkilemektedir.”

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Sağlıklı gebelik için önemli uyarlarda bulunan Doç. Dr. Semih Zeki Uludağ, “Folik asit kadınlarda yumurta gelişimi, döllenme ve embriyo gelişimde rol oynayan önemli bir vitamindir. D vitamininin sadece kemiklere değil, üreme fonksiyonlarına da önemli etkileri olduğu tespit edilmiştir. Tüp bebek tedavisi öncesinde kadınlara verilecek D vitamini takviyesi ile D vitamini normal düzeye gelenlerde gebelik ve canlı doğum oranı, D vitamini düzeyi düşük olanlara oranla 1,34 kat artmaktadır.

Vücudun günlük protein ihtiyacı balık, beyaz ve kırmızı et, süt ve süt ürünleri ile baklagillerden karşılanmaktadır. Kısırlık sorunu ile karşı karşıya gelen kadınlarda günlük protein alım miktarının ne olması gerektiği veya proteinlerin hangi gıdalardan alınmasının daha iyi olacağı ile ilgili net bir öneri bulunmamaktadır. Bununla birlikte kırmızı etin aşırı tüketilmesinin yumurtlama sorunları oluşturabileceği ileri sürülmektedir. Tüp bebek tedavisinde ise balık, yumurta, süt ve sebze ağırlıklı protein alınmasının daha iyi olduğu, aşırı kırmızı et tüketiminin ise embriyo gelişimi üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair bazı kanıtlar bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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