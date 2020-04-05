Koronavirüse yakalanma endişesinin hamilelerde erken doğum ya da düşük riskine yol açabileceğini belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, anne adaylarına önemli uyarılarda bulundu.

Önceki yıllarda yaşanan SARS, MERS salgınlarından elde edilen deneyime dayanarak koronavirüsün (COVID-19) hamilelerde daha ağır seyredebileceğine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, asıl önemli noktanın hamilelerdeki endişeye bağlı olarak yaşanabilecek sorunlar olduğunu söyledi.