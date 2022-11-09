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Angora Dil Eğitim Kurucusu İsmail Turasan, “İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum olayın mantığı şudur; dil aslında iki boyutla öğretiliyor. İlki tanıma seviyesidir. Bizim de eğitim sistemimiz böyle işlemektedir. Gerçek hayat üretim seviyesine bakar. Yani yazarak veya konuşarak üretebiliyor musunuz bu duruma bakar. Kısacası 12 yıl boyunca bize hep konuştular, ağzımızı açtırmadılar, test üzerinden gördüklerimizi işaret ettirdiler ve şimdi de konuşmamızı bekliyorlar. Bu durum içerisinde de konuşmak pek mümkün olmuyor” dedi.

ALİ BARAN FAYIK/ANKARA

Türkiye’de dil öğretiminin genellikle teste ve ezbere dayalı olduğunu belirten Angora Dil Eğitim Kurucusu İsmail Turasan, bu ezber eğitim sistemi ile öğrenciye dil öğretilemeyeceğini söyledi. Dil öğrenme idealinin dört yetkinlik becerisine bağlı olduğunun altını çizen Turasan, dilin tam anlamıyla öğrenilmesi için okuma, yazma, dinleme ve konuşmanın eğitimde uygulanması gerektiğini belitti. Mevcut eğitim istemi ile sadece okuma öğretildiğine vurgu yapan Turasan, anlıyorum ama konuşamıyorum mantığının bu eğitim sisteminin sonucu olduğunu ifade etti.

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“YDS DİL YETKİNLİĞİNDEN ZİYADE NOT ODAKLI BİR SINAVDIR”

Eğitimci İsmail Turasan,” Yabancı dil sınavı eskiden KPDS adıyla kamu personeli dil sınavı olarak biliniyordu. Bu sınav aslında kamunun ihtiyacını görmek için ortaya çıkan bir sınavdır. Aynı zamanda kamuda dil yetkinliği olan personelleri dil ile alakalı görevlere atayabilmek ve dil tazminatlarını belirlemek için çıkan bir sınavdır. En önemlisi üniversitelerdeki akademik kadrolarda belirleyici rol oynamış bir sınavdır. Zaman içerisinde özel kurumlarda da itibar görüp genele yayılmış bir sınav türüdür. Yabancı Dil Sınavı (YDS) özü itibariyle İngilizcedeki 4 beceriden oluşan konuşma, okuma dinleme, yazma içerisinden maalesef bir tanesini okuma becerisini test ediyor. Bunun da içinden dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma, anlama ve çeviri yetilerini sorgulayan bir sınavdır. YDS dil yetkinliğini ölçme bakımından çok yeterli olduğu söylenemez. Fakat sağlam bir kelime bilgisi, dil bilgisi, okuma, anlama yeteneğini ölçtüğünü belirtmemiz gerekiyor. Gerçekten bu yönüyle çok seçici bir sınavdır. Dinleme, konuşma, yazma olmadan dil etkinliğini tam ölçen bir sınav diyemeyiz. Çünkü kamunun görevlendirme ihtiyacından ortaya çıktığı için ilk etapta sınırlı kalmıştır. Birçok özel üniversite ve özerk kurumlar konuşabilen, yazabilen, anlayabilen personel istediği için maalesef YDS’yi kabul etmiyor. YDS öğrenciler için kısa sürede yüksek notlar alınabilen bir sınav olarak görülmektedir ve aynı zamanda akademik kariyere başlamak için çok tercih edilen bir sınavdır. YDS dil yetkinliğinden ziyade not odaklı bir sınavdır ”ifadelerini kulandı.

“YDS MEVCUT EĞİTİM SİSTEMİN DEVAMIDIR”

Türkiye ingilizce öğrenme konusunda çok farklı bir konumda olduğunu belirten Turasan,” YDS not odaklı bir sınav olduğu için konuşma, dinleme, yazma gibi beceriler istemiyor. Geçmiş öğrencilik hayatında iyi bir İngilizce eğitimi almamış adaylar için tercih edilen bir sınav haline gelmektedir. Bu durum mevcut sistemin devamı olarak nitelendirilebilir. Kendi eğitim sistemimizin test usulüne dayanmasından dolayı ingilizce sınavlarının test olması adaylara aşina geliyor. Bu durum tamamen sistemin bir sonucudur. Bu ortam içerisinde YDS test mantığı olan, ölçme değerlendirme yapan bir dil çarkını oluşturan bir sınavdır. Sınava giren adaylara kısa sürede çok kelime yükleyen, öğrenerek çeviri yapmayı hedefleyen ve okuma yaparak iyi not almayı sağlayan bir sınavdır” diye konuştu.

“ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUMUN MANTIĞI BU DURUMDUR”

Turasan,” İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum olayın mantığı şudur; dil aslında iki boyutla öğretiliyor. İlki tanıma seviyesidir. Bizim de eğitim sistemimiz böyle işlemektedir. Gerçek hayat üretim seviyesine bakar. Yani yazarak veya konuşarak üretebiliyor musunuz bu duruma bakar. Türkçede bile hiçbir şey üretmemiş, iletişim odaklı eğitim almamış bir kitleye İngilizcede hem anlayıp hem konuşmasını beklemek gerçekçi değildir. Anlıyorum ama konuşamıyorumun mantığı bu durumdur. Kısacası özetlemek gerekirse 12 yıl boyunca bize hep konuştular, ağzımızı açtırmadılar, test üzerinden gördüklerimizi işaret ettirdiler ve şimdi de konuşmamızı bekliyorlar. Bu durum içerisinde de konuşmak pek mümkün olmuyor ”dedi.

“DİLİ ÖĞRENMEK İÇİN DÖRT YETKİN BECERİ ÖNEMLİDİR”

YDS sınavında başarılı olmak görecelidir diyen Turasan,” Bu sınavda başarılı olmamızın hedefi nedir diye kendimize sormamız gerekiyor. Örnek verecek olursak bazı okullarda YDS puanı 50 olarak belirlenirken, bazı okullarda YDS puanı 80 olarak belirleniyor. Eğer bu sınavda başarılı olarak görünmek istiyorsak mevut öğrenci kitlemiz gerçekten başarılı oluyor. Tabii ki dil öğrenmenin ideali 4 beceriye dayanan yetkinlik üzerine olmalıdır. Maalesef eğitim sistemimizde hiç vermediğimiz bir eğitimi veya verilen sınırlı eğitimi sınavda beklemek gerçekçi olmuyor. ÖSYM son yirmi yıldır 4 beceri için çalıştığını söylüyor ama hayata geçirmiyor. Son yıllarda bu konu üzerinde önemli gruplar oluşturuldu fakat ciddi bir adım daha atılmadı. Yabancı dildeki 4 yetkinlik becerisi eğitim sistemimize dahil edilirse gerçekten çok faydalı olur. Şu an Türkiye’de milyonlarca dolar TOEFL, IElts sınavları için yurt dışına gidiyor. Bu sınavlar 4 beceriyi test eden sınavlar olarak görülüyor ve dil yetkinliği ölçüyor. Böyle de olunca bizim paramız yurt dışına gidiyor. Bu sınavları Türkiye’de yapacak çok önemli hocalarımız var. Bu sınavların kendi ülkemizde yapılması için arkasında gerçek bir iradenin olması gerekiyor. Akademi dünyasında dil kraterlerine olumlu bakan, idealistçe yaklaşan bir kitle var fakat bu durumun hayata geçmesini istemeyen daha büyük bir akademi kitlede var. Böyle olunca Dünya tipi akademisyen yerine Türkiye tipi, sınırlı, kağıt üzerinden sunum yapan, danışıklı dövüş üzerinden atıflar yapan ve alan akademisyenler var. Eğer ülkemizde ciddi bir akademisyenlik istiyorsak dünyada rekabet edebilecek, gerçekten atıf alabilecek akademisyenlerin olması gerekiyor. Bu durumu da belirleyecek kriter ise Dünya kriterinde bir dil sınavı olması gerekiyor. Bu dil sınavını Türkiye isterse çok rahat yapar ve çok kısa sürede de hayata geçirebiliriz. İlk başta 4 dil becerisine ihtiyaç duyan, bizi dünyada temsil eden kurumlara entegre edebiliriz ve sonra yavaş yavaş herkesi sistemin içine katabilirsiniz” diye konuştu.

“SINAV ÜCRETLERİ MAKUL SEVİYEYE ÇEKİLMELİ”

Turasan,”Üniversitelerimizdeki harç sorunları çözüldü. Eğitim bir temel haktır ve bir tarifeye bağlanması doğru değil denilerek harçlar kaldırıldı. Aynı mantık yapılan sınavlar için de olması gerekiyor. Bu mantık çerçevesi içerisinde sınav ücretlerini daha düşük olması gerekiyor. En önemlisi teşvik edici olması gerekiyor. Şu anda sınav ücretleri yüzünden birçok başarılı genç sınava giremiyor ve hedeflerinden vazgeçebiliyor. Bunun için sınavların fiyatı daha makul olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

YDS ile yurt dışına gidebilen kamu personelleridir diye ifade eden Turasan,” Bu kişiler de sınırlı sürede gidip geri dönüyorlar. Avrupa’daki yaşamın cezbetmesi, ülkemizdeki yaşanan ekonomik sıkıntılar, vatandaşlarımızı yurt dışına gitme arzusu içine sokabiliyor. Bu durum ise genel İngilizceye daha çok talep olmasına neden oluyor. Gerçekten konuşma seviyelerini arttırıp yurtdışına gitme isteği olan birçok vatandaşımız var. Daha önce sınav gruplarına daha çok ders verirken şu an genel İngilizce gruplarına daha çok ders veriyoruz. Maalesef ülkemizde bir kaçış trendi var. Bu trend daha çok gençler arasında gerçekleşiyor. Türkiye’nin ihtiyacı olan yetişmiş, eğitimli gençlere İngilizce eğitimi vermek iyi bir durum olsa da maalesef bu kaçışa tanık olmak biz eğitimcileri gerçekten çok üzüyor” dedi.

“KALİTELİ DEĞİL AMA KRİTERİ BELİRLİYOR”

Turasan,”KPSS maalesef işlevsiz hale getirildi. Rahmetli Bülent Ecevit KPSS’yi torpil olmasın ve hakkıyla insanlar bir yere gelsin diye düşünmüştü. O düşünceler işlevsiz kalınca insanlar en kötüsü olan umudunu kaybediyor. Umudunu kaybeden insanın yurtdışına gitme arzusu olunca da o insanı eleştiremezsiniz. Yani insan yurtdışına gidiyor diye o insanı eleştiremezsiniz. Çünkü o bir sebep değil bir sonuç. Bu da maalesef bizim gençlerimiz arasında çok fazla. Yabancı dil sınavları en azından Türkiye’de bir kriter olma özelliğini hala koruyor. Kaliteli değil ama kriteri belirliyor. Yabancı dil sınavları okuma yetisini belirler ama dil yetkinliğini asla belirlemez” diye konuştu.

Sektörlerindeki en büyük zorluğun geçen seneye göre giderlerinin çok fazla artması olduğunu söyleyen Turasan,” Asgari ücretin yükseltilmesi, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlar giderlerin öngörülemez şekilde dört kat arttı. Elektrik faturasını 500 TL öderken şu anda 2100 TL ödüyoruz. Aynı kullanım olduğu halde elektrik kullanımınız dört kat artmış, çalışan giderleriniz üç kat artmış ama sizin kurstan gelirleriniz üç kat artmıyor. Üç kat ücret talep edemiyorsunuz. Yedi ayrı kitap yazdık ve bu kitapları bastırmamız lazım. Geçen yıl ile şimdiki maliyeti arasında beş kat fiyat farkı var. 15 TL’ye aldığımız A4 kağıdı şu anda 120 130 TL civarında. Her şey bu kadar pahalanmışken ve fiyatlar artmışken kurs fiyatı geçen seneye göre sadece 1,5 kat arttı. Bu durumda sürdürülebilirliği kötü etkiliyor. Bir başka problem ise kurslarda yetişmiş eleman bulma sıkıntısı var. İnsanlar bu hayat pahalılığında ya yurtdışına kaçmak istiyor ya da sağlam devlet kamu gibi bir yer istiyor ama özel sektör şu dönemde tercih edilmiyor ”dedi.

ANKARA’DA CİDDİ ANLAMDA KURS VERECEK YERLER ÇOK AZ

Turasan,” Şu anda sosyal medya hesaplarında takipçi satın alma mevzusu ve takipçi sayısı çok olan insanlara rağbet günümüzde hala devam ediyor. Bu tarz yerlere ucuz olduğu için para kaptırdıktan sonra insanlar eğitim yerleri arayışına giriyor. Bu hem zaman hem de enerji kaybı. Birçok alanda araştırma yapıyoruz ve dil konusunda da araştırma yapmalıyız. Eğitimi verecek olan öğretmen daha önceden o sınava girmiş mi, vereceği kaynak yeterli mi ya da bu öğretmen bu alanda ne kadar yetkin olduğunun araştırılması gerekiyor. İngilizce noktasında da birçok alt başlık var. Gözü kapalı ve fiyat odaklı gitmemek lazım. Biz her zaman şunu diyoruz: herkes herkese iyi gelemez. gidip bizzat görmek gerekiyor. Örnek dersleri ve tanıtımları izlemek lazım. Yorumlara da bakmak gerekiyor ama her zaman yorumlar belirleyici olmuyor. Bazen karalama şekline de dönüşebiliyor. Ankara’da 200’den fazla kurs var ama ciddi anlamda sınav için hazırlayabilecek kurs sayısı bir elin parmaklarını geçmez” şeklinde konuştu.

ANKARA EĞİTİMİN BEŞİĞİDİR

İstanbul’un özel ders ekolüne sahip olduğunun altını çizen Turasan,” Hiç kimse 2 saat yol gidip kurs alıp 2 saat geri dönmez. Kendisine en yakın yerdeki varsa güvendiği bir hoca ile 3-5 kişi bir araya gelip, özel ders alır ya da çevrimiçi eğitimi tercih eder. Ankara gerçekten eğitimin beşiğidir. Ankara’da öğrenciler de daha bilinçli ve eğitim odaklı oldukları için Ankara’da olanlar gerçekten çok şanslı. Fiziksel olarak eğitim alabilecekleri ya da uzaktan eğitim ile kendilerini destekleyebilecekleri Ankara’da çok güzel eğitim kurumları var. Ankara’da hem öğrenci ciddiyeti hem de başarısı daha yüksek. İstanbul’da ise bir kurumun iki farklı kampüsü arasında bile çok büyük farklar olabiliyor. Öğrencinin dikkat etmesi ve kendisini çok iyi tanıması lazım. Burada ne istediği çok önemli; konuşmak mı, yazmak mı, uluslararası geçerli not mu istiyor bunu bilmesi lazım ve bana bunu kim sunabilir diye araştırma yapması lazım. Dört kriterimiz var: birincisi kendini doğru tanımak, ikincisi zaman planlaması, üçüncüsü ulaşım, dördüncüsü ise bütçe” dedi.

FİZİKSEL VE ONLİNE DERSLER ARASINDA FARK YOK

Turasan,” Kendinizi doğru tanımanız çok önemli. Bize Gümüşhane’den, Van’dan, Bartın’dan Ankara’dan ev tutup ya da pansiyonda barınma imkanını ayarlayıp fiziksel kursa gelen öğrencilerimizde var. Yakınımızda, 150 metre mesafemizde oturup çevrimiçi ders alan da var. İkisinin arasında verim farkı hiç yok. Çünkü gerçekten bunu adayın kendi belirlemesi lazım. Eğer çevrimiçi çalışma alışkanlığınız yok ise sürekli elinizdeki telefonla ya da masanızın üzerindeki herhangi bir şeyle ilgilenip algınız dağılıyorsa çevrimiçi eğitim size göre değil. Ama bunları yapmayıp çevrimiçi derste aldığınızı, odanızı koruyabiliyorsanız ve bu duruma alışıksanız çevrimiçi eğitim de herhangi bir verim kaybı yoktur. Eğitim aldığınız ortamda herhangi bir problem var ise eğitim size bir şey katmayacaktır ama fiziksel eğitim de yolda gidip gelirken bile size bir şeyler katabilir. Çevrimiçi ve çevrimdışı derslerde en büyük problem odaklanmadır. Fiziksel eğitim alabildiğiniz kurslar size motivasyon ve öğrenme ortamı sunar. Net koşullanmayı artırır. Evdeki en büyük eksiklik koşullanmadır. Türkiye’de maalesef istikrar yok. Çevrimiçi derslerdeki en büyük yanılgı ise kayıtlar var nasıl olsa izlerim oluyor. Kayıtları izlerim dediğiniz an o iş bitmiş oluyor. Çevrimiçi dersleri fiziksel kurslar gibi düşünmek gerekiyor. Kayıtlara o an dinleyip geçecek gibi bakmak lazım. Fiziksel kurslara zaman ve para ayırmak bu konuda bir zorunluluk oluşturuyor” ifadelerini kulandı.

Turasan,”Her dönem sınavlara 100.000’den fazla öğrenci giriyor. Oranlar çok fazla değişmiyor. Yarıdan fazlası 50 puanın altında kalıyor. Bu yarıdan fazlasının 50’nin altında olmasının sebebi yanlış yorumlanırsa biz dil öğrenemiyoruz gibi algılanabilir. 50.000 kişinin abartmadan söylüyorum 25.000’inin sınava dair hiçbir bilgisi yok. Biz bunları kursta yaşıyoruz ve deneme sınavına girdiniz mi diye sorduğumuzda sınavda kendini görüp durum tespiti yapıyor. Sınavda başarı oranı yüzde 3 ya da yüzde 4 oluyor” dedi.

Turasan son olarak,” 2022 yılında Angora dil eğitim kursunu açtık. Faaliyetlerimize yüz yüze ve online devam ediyoruz. Angora dil eğitim kursu yabancı dilde, IELTS, çocuk grupları ve sınav hazırlık grupları dediğimiz, YDS, Yökdil, YKS dil tarzı sınavlara yönelik eğitim veren yabancı bir dil kursudur. 2022 yılında faaliyetlerimize başladık. Kendine özgün kaynaklarıyla öğrencileri hazırlayan bir kurstur. Aynı zamanda yetkin bir eğitim kadrosuyla çalışıyoruz. Çünkü iyi bir öğretmen olmadan iyi bir kaynağın güzel sonuç vermesi çok zordur. Başarılı gençlere destek kampanyamız var. Lisans, Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olan kişilerin genel ağırlıklı not ortalaması yani Gano üç ve dört arasında olanlara indirim sağlıyoruz. 3 ve 3,25 arasında olanlara %25, 3,25-3,50 arasında ise %35, 3,50-3,80 arasında ise %50, 3,81-4,0 arasında ise arasında ise %70 indirim alabiliyorsunuz. Peki, bunu niye yapıyoruz? Türkiye’de maalesef eğitimli insanlara karşı bir örgütlü cehaletin linç kampanyası var. Çok okumak maalesef eleştirilen bir durum. Biz hiç sorgulamadan e-Devlet üzerinden aldıkları transkript belgesini gönderdiklerinde eşit bir şekilde desteği ve destekleri sunuyoruz” diye konuştu.