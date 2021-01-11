Anlık mesajlaşma uygulamasına son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı

İSTANBUL (DHA)- Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen iletişim ve yaşam platformu BiP son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı eklediğini belirtti. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibi doğrultusunda BiP kullanıcılarının verileri, Turkcell’in Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde tuttuğunu açıkladı.

Anlık mesajlaşma uygulamasına BiP bünyesine son 3 günde 4,6 milyon yeni kullanıcı eklediğini duyurdu. Aynı zamanda Anlık mesajlaşma uygulaması BiP kullanıcılarının tüm verilerini yüksek güvenlikli şifreleme ile Türkiye’deki Turkcell veri merkezlerinde koruduğunu açıkladı.

“İZİNSİZ HİÇBİR VERİYİ ALMIYORUZ”

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, kullanıcıların verilerini üçüncü taraflarla paylaşma zorunluluğu olmaksızın BiP’i kullanmaya devam edebileceklerini söyledi. Tansuğ, “Turkcell mühendislerinin 2013 yılından beri geliştirdiği BiP uygulamamız son 3 günde büyük bir ilgiyle karşılandı. BiP’te kullanıcılarımızın verilerini en yüksek güvenlikli Turkcell veri merkezlerinde Türkiye sınırları içerisinde saklıyoruz. Bu tarzdaki uygulamalarda önemli olan hizmetin sunulabilmesi için gerekli verilerin kullanıcılardan onayları dahilinde alınması, işlenmesi ve hizmetin sunulması için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmasıdır. Örneğin bir iletişim uygulaması olan BiP kullanıcılarına arama ve mesajlaşma hizmetlerini sunabilmek için rehbere erişim izni talep etmektedir” diye konuştu.

BiP’te izinsiz hiçbir veriyi almadıklarını, işlemediklerini ve paylaşmadıklarını vurgulayan Tansuğ, “Bu konuda tüm kullanıcılarımızın içi rahat olabilir. 192 ülkedeki kullanıcılarımız arasında da hiçbir ayrımcılık yapmıyoruz. Müşterilerimizin geri bildirimlerini dinliyor, talepleri konusunda çok hızlı bir şekilde aksiyon alıyoruz. Dolayısıyla düzeltilmesi gereken bir şey varsa elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

“KULLANICILARIN TÜM BİLGİLER GÜVENDE”

BiP’den yapılan yazılı açıklamada, “BiP’in verileri Turkcell’in İstanbul ve Ankara’daki uluslararası güvenlik sertifikalarına (TLS) sahip veri merkezlerinde saklanıyor. BiP’te mesajların iletildiği cihazlar ve sunucular arasındaki bütün iletişim uluslararası standartlara uygun biçimde TLS şifreleme yöntemiyle güvenli bir şekilde taşınıyor. Herhangi bir üçüncü şahıs araya girip mesajlara erişemiyor ve okuyamıyor. BiP’teki yedekleme ayarı açılmadıysa mesajlar sistemlerde karşı tarafa iletilene kadar şifrelenerek geçici bir süre saklanıyor ve mesaj iletildikten sonra sistemlerden tamamen siliniyor. Kullanıcı yedekleme ayarını açarsa paylaşımlar veri merkezlerinde şifrelenerek saklanıyor” ifadelerine yer verildi.

“KULLANICI SAYISI HER GEÇEN GÜN GELİŞİYOR”

BiP’den yapılan yazılı açıklamanın devamında , “ Keşfet bölümünde yer alan çeşitli kanallar ile kullanıcılarına bilgilendirici ve eğlenceli içerikler sunan BiP, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak Koronavirüs Bilgilendirme ve Danışma Kanalı da açtı. Operatör ayrımı olmadan BiP kullanıcıları bu kanal üzerinden koronavirüs testi yapabiliyor ve gerekli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı’na ücretsiz ulaşabiliyor. BiP uygulamasının Acil Durum özelliği ile kullanıcılar afet durumlarında, durum bilgilerini ve konumlarını network kesintisi olsa bile tek tuşla hem BiP üzerinden ile kesintisiz iletişim sağlıyor. Çeviri özelliği ise anlık mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeyi mümkün kılıyor. BiP, kullanıcılarının gelen mesajları çevrilmiş olarak görüntülemelerini sağlıyor ve gönderdikleri mesajları anlık olarak çeviriyor. BiP’e özel kaybolan mesaj yeteneği sayesinde, gönderilen mesajlar seçilen süre boyunca takipçinin sohbet ekranında görünüyor ve belirlenen süre dolunca otomatik olarak siliniyor” denildi.