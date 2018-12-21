Birleşik Krallık Başbakan Theresa May’in Sözcüsü, anlaşmasız Brexit’e nasıl hazırlanılacağına ilişkin resmi yönlendirmeden “muhtemel değil” ifadesinin çıkarıldığını açıkladı.

Sözcü, hükümetin AB’den anlaşmasız şekilde ayrılma için hazırlıkların hızlandırılmasına karar verdiğini de belirtti.

Hükümetin anlaşmasız Brexit planlarını tam olarak uygulamaya  geçirme pozisyonuna gelme kararı aldığını belirten Sözcü, “Ancak bizim  hala temel pozisyonumuz, AB’den bir anlaşma ile ayrılmasını en olası sonuç olduğu yönünde” diye konuştu.

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