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Anlaşmasız brexıt olur mu?

Murat Özbülbül
Murat Özbülbül

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İngiltere’de yayınlanan Sunday Times gazetesi, İngiliz hükûmetinin hazırladığı anlaşmasız Brexit senaryosunu yayımladı.

BBC’ye konuşan başbakanlık kaynakları belgenin, Avrupalı liderlerle yapılacak görüşmeleri etkilemesi amacıyla, eski bir bakan tarafından sızdırıldığını söyledi.

Gazeteye sızdırılan “Sarı Çekiç Operasyonu” başlıklı dosyada, anlaşmasız Brexit’in ardından ülkenin karşılaşacağı krizler sıralanıyor. Basına sızdırılan anlaşmasız Brexit senaryosuna göre, ülke ciddi bir petrol, gıda ve ilaç kriziyle karşı karşıya kalacak.

Dosyaya göre anlaşmasız Brexit’in ardından İngiltere’yi bekleyen kaos senaryosunda şunlar yer alıyor:

  • Taze gıda ürünleri daha zor bulunacak ve fiyatlar artacak. Taze gıda tedarikinde yaşanacak sıkıntılar fiyat artışlarını da beraberinde getirecek, bu da toplumun yoksul kesimini olumsuz yönde etkileyecek. Brexit tarihinin sonbahara gelmesi ülkenin kendi üretim sezonunun sona ermiş olması nedeniyle taze gıda tedarikini olumsuz etkileyecek.
  • İrlanda’da sınır sorunu yaşanacak. İngiltere’nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır oluşturulması gerekecek. Bu bölgede protesto eylemlerini tetikleyecek ve İngiltere, özerk yönetimi olan bölgeye “doğrudan müdahale”ye mecbur kalacak.
  • Petrol sıkıntısı yaşanacak. Hükûmetin petrol ithalat vergisini yüzde sıfıra indirmesi halinde, iki petrol rafinerisi kapanacak ve iki bin kişi işsiz kalacak. AB sınırlarında yaşanacak gümrük gecikmeleri ülkeye petrol girişini aksatacak.
  • Başta İnsulin ve grip aşıları da dahil olmak üzere, hastalar ilaç bulmak için daha uzun süre beklemek zorunda kalacak. İngiltere’ye giren ilaçların 4/3’ünün AB üzerinden gelmesi nedeniyle ilaç tedarikinde uzun gecikmeler oluşacak. Bazı ilaçlar için stoklama yoluna gidilebilse bile, kısa ömürlü ilaçlarda sıkıntı yaşanmasının önüne geçilemeyecek. İlaç tedarikindeki aksamalar ülkedeki hayvancılığı da etkileyecek. Anlaşmasız Brexit, baş gösterebilecek salgın hastalıklarla mücadeleyi de zorlaştıracak. İlaç ve gıda sıkıntısı nedeniyle kamu düzeni bozulacak ve İngiltere çapında yaşanabilecek protesto gösterileri ülkenin polis gücünün önemli bir kısmının bu olaylara sevk edilmesine yol açacak.
  • Avrupa havalimanları ve Avrupa Tüneli’nde uzun yolcu kuyrukları oluşacak. Fransa üzerinden İngiltere’ye gelen kamyonların yüzde 85’i gümrüğe takılacak, 2 günü aşan gümrük gecikmeleri yaşanacak. Limanlarda gümrük işlemlerinde önemli gecikmeler yaşanacak. AB havalimanlarında, İngiltere ile AB arasındaki tren seferlerinde, kara yolu geçişinde ve taraflar arasında feribot seferlerinden rötarlar yaşanacak. Gümrük kontrolleri nedeniyle limanlarda nakliye işlemlerinde 3 ayı bulan gecikmeler yaşanacak
  • Büyük şirketler anlaşmasız Brexit planlamasını yapmış olsa da küçük ve orta boy işletmelerin hazırlık düzeyi düşük olduğundan, bu senaryodan en fazla onlar olumsuz etkilenecek.
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Bütün bu kaotik öngörülere rağmen Başbakan Boris Johnson, ülkeyi AB’den 31 Ekim’de anlaşma olsun veya olmasın ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.

Diğer yandan Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekilleri ile muhalefet partileri de anlaşmasız bir Brexit’i engellemek için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor.

İngiliz basınında yer alan en güçlü senaryoya göre, muhalif blok bir güvensizlik oylamasıyla Johnson hükûmetini devirecek ve üzerinde anlaşılacak bir ismin kuracağı geçici bir hükûmet ile önce Brexit tarihi ertelenecek, ardından da ülke erken seçime götürülecek.

Bana göre bu Brexit işi resmen yılan hikayesine dönmüş durumda ve başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm küresel ekonomiyi ve siyaseti tehdit etmeye başladı.

Konuya Türkiye açısından bakarsak; İngiltere ve AB Türkiye için hem önemli bir ticaret ortağı hem de önemli bir finans kaynağıdır. İngiltere’de ve AB’de yaşanabilecek ekonomik ve siyasi olumsuzluklar hiç şüphesizdir ki dış ticaretimizi ve finansman imkanlarımızı olumsuz yönde etkileyecek halihazırda ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik krizi daha da derinleştirecektir.

Bu yüzden iktidarın  gelişmeleri iyi izlemesi ve alınabilecek tedbirleri biran önce alması gerekir düşüncesindeyim

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Murat Özbülbül
Murat Özbülbülhttps://sonsoz.com.tr

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