Amerika’da yüz bine yakın insanı kara toprağa gömen ve nerede duracağı da tahmin edilemeyen bu virüs, anlaşılan Trump’ı da sandığa gömecek.

İngiliz araştırma, analiz ve öngörü şirketi Oxford Economics Covid-19 pandemisinde “umursamaz” ve “sorumsuz” bir performans gösterdiği eleştirileri eşliğinde Kasım 2020 seçimlerine doğru yol alan ABD Başkanı Donald Trump’ın tarihi bir hezimete uğrayacağına dair seçim öngörüsü içeren bir analiz yayımlandı.

Son 18 seçimin 16’sında sonucu doğru tahmin etmiş bir modeli kullanan İngiliz öngörü ve analiz şirketi, ekonomik verilere dayanan analizinde, kasımda Trump’ın halk oyunun sadece yüzde 35’ini alabileceğini öngörüyor. Aynı şirketin Covid-19 salgını öncesinde yine aynı verilerle yaptığı analiz ise Trump’ın yüzde 55 oyla açık ara bir seçim zaferi kazanacağını öngörmekteydi.

Çin’in aralık ayında duyurduğu corona virüs salgınına karşı ocak ve şubat aylarında hiçbir önlem almadıktan sonra rekor sayıda vaka ve ölümlerin yanısıra ekonominin tümden durmasıyla baş başa kalan Trump için Oxford Economics’in yaptığı seçim simülasyonunda, kasımda tam bir sandığa gömülme tablosu görünüyor.

İşsizlik, gelir ve enflasyon verileri kullanılan analizde corona virüs pandemisi kaynaklı ekonomik krizle gerekçelendiren bu sonuç aslında hiç de şaşırtıcı değil.

Amerikan halkı önceleri “yaz gelip havalar ısınınca geçecek, basit bir grip salgını” diyerek son 100 yılın en büyük pandemisini algılayamayan ve sonrada “damardan dezenfektan enjeksiyonu” yada “UV banyosu” gibi akla zarar, zihni sinir önerilerde bulunan ve bu süreci çok kötü yöneten Donald Trump’a hala zırnık oy koklatırsa ben onların da aklına şaşarım.

Donald Trump sanırım Amerika’nın başına gelmiş en popülist ve tuhaf başkan. Ne dediği, ne yaptığı belirsiz ve ne yapacağı kesinlikle öngörülemez böyle bir başkan dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücünü yönetirken dünyanın daha iyi bir yer olmasını beklemek aslında fazlaca iyimser olmaktır.

Zaten istikarsız olan dünyamız tuhaflıkları ve öngörülemezliği ile bilinen, en tartışma yaratacak kararları beklenmedik bir anda, bir tweet atarak duyuran böyle bir başkan ile daha da istikrarsız bir hale gelmektedir.

Dahası asgari politik ve diplomatik nezaketten yoksun üslubu ile önüne gelene sataşan, aşırı şişik egosu ile durmadan konuşan bir başkan varken küresel barışı ve siyaseti istikrara kavuşturmak asla mümkün olmayacaktır.

Bırakın Covid-19 pandemisini, küresel iklim değişikliği ve nükleer silahların sınırandırılması gibi çok önemli ve yaşamsal küresel konularda bile sorumsuz tavırları ve popülist söylemleri ile çözüm süreçlerini dinamitleyen, sonrada zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışan Trump’dan kurtulmak emin olun sadece Amerika için değil tüm dünya için de çok iyi olacaktır.

Amerika zaten devlet olarak güç ve zenginliğin kibrine kapılmış, diğer ülkeleri ve yeryüzünün geri kalanında yaşayan farklı insanları hiç önemsemeyen bir tutuma sahiptir. Birde Trump gibi biri bu ülkede başa geçince bu tavır artık herkes için son derecede irite edici bir hal aldı. Bu tavır yüzünden Amerika bugün küresel ölçekte en çok nefret edilen devlet ve Amerikalılar en çok nefret edilen halk konumuna gelmiştir, hızla yanlızlaşmaktadırlar. Ne kadar büyük ve güçlü olursa olsun bir devletin bu kadar geniş ve yoğun bir nefret çemberinde yaşaması asla sürdürülebilir değildir.

Umarım Amerikan halkı, hazır önüne de böyle bir fırsat da gelmişken takkesini önüne koyar ve düşünür, yeni seçeceği başkanın Amerika’nın menfaatlerini korurken dünyanın geri kalanının menfaatlerini yok sayacak ve hali hazırdaki nefret dalgasını arttıracak biri olmamasına özen gösterir.

Sonuçta gezegenimizde bir çok fevkalade ciddi ve yaşamsal küresel sorun var, bu sorunlar ancak ve ancak aklı başı yerinde, küresel işbirlikleri ile çözülebilir. İşbirliklerini umursamayan, başkalarına saygı duymayan, aşırı egoya sahip ve bu kadar popülist bir başkan Amerika gibi çok önemli bir gücü yönetirken bu tip küresel işbirliklerini kurmak ve sürdürmek hiç bir şekilde mümkün değildir.

İşin açığı ben; iklim değişikliği, çevre kirliliği, kitle imha silahlarının yayılması ve terörist örgütlerin eline geçme olasılığı gibi çok önemli küresel sorunları çözmek için çok da fazla zamanımız olduğunu sanmıyorum.

Yaşadığımız salgın bize sorunların ne kadar hızla başlayıp, yayılabileceğini son derecede açık ve net olarak gösterdi, artık yeni bir derse yada tecrübeye gerek yok, bu yaşananlardan sonra gerekli tedbirleri acilen almaya ve sorunları çözmeye odaklanmalıyız.

Umarım bu işe Amerika’lılar başlar ve küresel sorunları anlamayan, ciddiye almayan ve umursamayan bu popülist başkanı sandığa gömerler, bu da benzer politikacılara iyi bir ders olur.