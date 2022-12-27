ANKODER’den okullara yardım

- Reklam -

Ankara Koyulhisar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği(ANKODER) Sivas Koyulhisar ilçesindeki ilköğretim okullarına yardımını sürdürüyor. 2022-2023 yılı eğitim öğretim sezonu başlamadan kitap kırtasiye ve giyecek yardımında bulunan Ankara Koyulhisar Kültür ve Yardımlaşma Derneği yeni yardımlarına devam ediyor.



ANKODER, Koyulhisar Atatürk ilköğretim okulunun kütüphanesindeki kitap eksiklerinin tamamlanması ve anasınıfının zemin halısının yapılması için dernek üyeleri arasında başlattığı yardım kampanyası ile okulun ihtiyaçlarının giderilmesinde katkıda bulundu. ANKODER yönetim kurulu başkanı Sabit Aslan, “Derneğimizin amacı yardımlaşma ve dayanışmadır. Bu amacı yönelik faaliyetlerimizi dernek üyelerimizin ve yönetim kurulu üyelerimizin destekleri ile her geçen gün artırmayı planlıyoruz. Derneğimiz her Ramazan ayında ayni ve nakdi yardımlarının yanı sıra okullarımızda kırtasiye ve giyecek yardımında elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyor ve bu yardımlara gücümüzün yettiği kadar devam edeceğiz” dedi.

Dernek ayrıca ilçe merkezinde yapımı devam eden Koyulhisar Merkez Camii’nin inşaatının malzeme nakliyesinde de yardımda bulundu.