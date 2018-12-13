Kara kış yüzünü gösterdi, soğuk hava tüm yurdu etkisi altına aldı. Yüksek yerleri ve ülkenin doğusunu etkisi altına alan kar Ankara’da da yüzünü gösterdi ve yılın ilk karı Başkent Ankara’ya da düştü.

Ankara’dabir kaç gündür etkili olan yağmur dün yerini kar yağışına bıraktı. Geçtiğimiz hafta sadece yüksek yerlere düşen kar, bu kez Ankara’nın tüm bölgelerini etkisi altına aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kar yağışı ve olası buzlanmaya karşı ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçlarıile hazır bekletildi.Yetkililer,trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, “Yurdumuz Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giriyor”uyarısını yapmıştı.

Coşkun,“Ankara’da havanın çok bulutlu, bu akşam ve yarın sabah saatlerinden itibaren yağmurlu geçeceği, öğleden sonra ara verecek yağışın gece yarısından itibaren kar şeklinde yeniden başlayacağı ve kar yağışının Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkili olacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar sonucunda Ankara şehir merkezinde bu kış mevsiminin ilk kar örtüsünün oluşacağını tahmin ediliyor” demişti.

ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARTTI

Öte yandan Ankara’da yılın ilk karıyla buluşan çocuklar ise sokaklara döküldü. Şehri kaplayan kar örtüsünün keyfini doyasıya çıkartan çocuklar, her yıl olduğu gibi bu yılda kar tatili beklentisine girdi. Beyaz örtü birbirinden güzel görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

KAR NEDEN YAĞAR VE NASIL OLUŞUR?

Kış ayları boyunca güneş ışınları yeteri kadar güçlü şekilde yeryüzüne inmezler. Bulutların yer aldıkları yüksekliklerde de hava sıcaklıkları haliyle düşüktür. Bu süreçte yerden yükselen su buharı söz konusu düşük sıcaklıktaki tabaka ile karşılaşır. İşte bu anda, süblime adı verilen bir durum yaşanır ve su buharı daha sıvılaşmadan kristalleşir ve katılaşır. Kristalleşerek buz halini alan su buharı tanecikleri,0,1 milimetrelik çaplara sahip olurlar. Bu kristallerin birbirlerine yapışması da kar tanelerini meydana getirir.

Kar yağışı bu tanelerin yeryüzüne inmesi ile gerçekleşirken, eğer bulutlar ile yer arasında bulunan havanın sıcak olması durumu söz konusu ise kar tanelerinin yağmura dönüşmesi de mümkün olur.Çünkü yeteri kadar ısınmış olan hava bu taneleri sıvı forma çevirecektir. Eğer sıcaklık yeteri kadar yüksek değilse bu taneler aynı kristaller halleri ile yere düşerler ve kar yağışı meydana gelir. Bununla beraber zaman zaman sulu kar (sulu sepken)olarak adlandırılan yağışların olduğu da görülür. Bu tip yağışların asıl sebebi ise yer ile bulutlar arasındaki değişken havalardır. Hava sıcaklığına göre tanelerin aldıkları şekil ya da sahip oldukları formlar da değişebilir.

Kartaneleri çok hafiftirler. Ortalama bir kar tanesi 3 kilometrelik bir mesafeyi yaklaşık 2 saatte tamamlar. Yani bir kar tanesinin hızı,saatte 1,5 kilometre denebilir.

Genel bir yargı olarak kar yağdığında havanın ısındığı sanılır.Fakat bu durum tam olarak böyle değildir. Bunun tam tersi olarak ısınan havanın kar yapmasına ortam oluşturduğu söylenebilir.Çünkü çok soğuk olan hava içinde su bulunma kapasitesi son derece azdır. Zaten bu tarz havalarda yukarı çıkamayan suyun don veya kırağıya dönüşmesi gözlemlenebilir. Böylesine bir hava şartı görülüyor ise kar yağışı meydana gelmez. İşte havanın biraz olsun ısınması ile su buharının yukarıya taşınıp soğuk kütleler ile karşılaşması sonucu ortaya kar yağışı çıkar. İnsanlar da böyle yumuşak havaların kardan dolayı oluştuğunu zannederler.

Kar tanelerinin meydana gelmesi doğal mucizeler arasında gösterilebilir. Her ne kadar günümüzde suni kar üretimi yapılabilse de söz konusu süreç kesinlikle basit bir süreç değildir. Öte yandan gerçek kar tanelerinin tam ortalarında çekirdek şeklinde toz parçacıklarının bulunması, bu parçacıkların olmaması durumunda ise saf suyun kristalleşemediği(-40 derecelerde bile) durumları bile bu doğal mucizeyi kanıtlar niteliktedir.