Ankara’ya şehit ateşi düştü / Ek fotoğraflar

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA)- BİTLİS'te düşen helikopterde şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28)…
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli…
Caner ÜNVER- Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit…
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de uzun süredir takip edilen uyuşturucu şebekesi yapılan operasyonla çökertildi. Baskında serada, yetiştirilen…